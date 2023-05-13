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Многочисленные обстрелы, площадка для собак и клубника: итоги субботы

13 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу, 13 мая, белгородцы обсуждали обстрелы населённых пунктов региона со стороны ВСУ, общественные слушания по выбору места для площадки для выгула собак и тепличную клубнику. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
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Обстрел

Обстрелы ВСУ

За текущий день Белгородская область попала под атаку ВСУ пять раз. Дважды обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Под огнём было Шебекино, село Сподарюшино в Грайворонском горокруге, село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге и село Графовка в Краснояружском районе. По последнему населённому пункту глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет. Но осколки снарядов повредили 10 частных домов. Там выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. Кроме этого, в селе нарушено электро- и газоснабжение.

В белгородском селе в результате обстрела ВСУ пострадали 10 домовладений
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Где выгуливать собак?

Этот вопрос решали представители управы №2 и мэрии областного центра совместно с горожанами. Согласно проекту, жителям Белгорода предлагали установить площадку для выгула собак напротив дома №43 по бульвару Юности. Это зелёная зона, которая граничит с урочищем Армячий лог. Однако 80% людей оказались против данной идеи. По итогам обсуждений городские власти рассмотрят возможность строительства площадки в районе гаражных кооперативов или на улице Есенина вблизи детского сада «Антошка».

Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак
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Тепличная клубника

Через 7-10 дней белгородцы смогут приобрести тепличную клубнику. Об этом сообщил губернатор. А вот грунтовая клубника появится на рынках только в начале июня. Всего в этом году планируется выставить на продажу 200 тонн клубники.

Через неделю белгородцы смогут купить клубнику на рынках
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