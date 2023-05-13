Многочисленные обстрелы, площадка для собак и клубника: итоги субботы

За текущий день Белгородская область попала под атаку ВСУ пять раз. Дважды обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Под огнём было Шебекино, село Сподарюшино в Грайворонском горокруге, село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге и село Графовка в Краснояружском районе. По последнему населённому пункту глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет. Но осколки снарядов повредили 10 частных домов. Там выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. Кроме этого, в селе нарушено электро- и газоснабжение.