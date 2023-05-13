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МЧС сообщило об обстреле Шебекино

13 мая 2023, 07:49
Фото: Bel.ru

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел

Сообщения с предупреждением белгородцы получили около 09:30. О последствиях происшествия информации пока нет.
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Обстрел

13 мая Шебекино вновь попало под обстрелом ВСУ. Предупреждения от МЧС начали поступать около 09:30. Людей просят спуститься в подвал или укрытие.

Официальных комментариев о последствиях происшествия пока не поступало.

Напомним, 10 мая, стало известно, что при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. В день происшествия специалисты выезжали на место три раза, но всё безуспешно.

11 мая в ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд уже вытащили и уничтожили.

 

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#Кристина Семенчук#Обстрел#Шебекино#РСЧС#Оповещение#Происшествия#Шебекинский горокруг
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