МЧС сообщило об обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
13 мая Шебекино вновь попало под обстрелом ВСУ. Предупреждения от МЧС начали поступать около 09:30. Людей просят спуститься в подвал или укрытие.
Официальных комментариев о последствиях происшествия пока не поступало.
Напомним, 10 мая, стало известно, что при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. В день происшествия специалисты выезжали на место три раза, но всё безуспешно.
11 мая в ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд уже вытащили и уничтожили.