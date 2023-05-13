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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:31

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Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

13 мая 2023, 13:22
Фото: Bel.ru
После обеда под атакой ВСУ оказались сёла Муром и Графовка. Официальных комментариев пока нет.
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Обстрел

Об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге система РСЧС предупредила людей в 15:25. Спустя полчаса сообщения об атаке начали поступать жителям села Графовка в Краснояружском районе.

Официальной информации пока не поступало.

Дополнение. После публикации появилось сообщение об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Подробностей нет. 

Напомним, 13 мая об опасности предупредили жителей села Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Шебекино. Люди получили рассылку с просьбой спуститься в укрытие.

Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#РСЧС#Предупреждение#Спецоперация#Белгородская область
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