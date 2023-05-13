Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге система РСЧС предупредила людей в 15:25. Спустя полчаса сообщения об атаке начали поступать жителям села Графовка в Краснояружском районе.
Официальной информации пока не поступало.
Дополнение. После публикации появилось сообщение об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Подробностей нет.
Напомним, 13 мая об опасности предупредили жителей села Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Шебекино. Люди получили рассылку с просьбой спуститься в укрытие.