Для детей-сирот в Белгороде в 2023 году построят пять домов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По данным градоначальника, в текущем году для детей-сирот на улице Южная в Белгороде построят ещё пять домов на 20 квартир. Завершить строительство планируют до конца декабря.
Строители работают в хорошем темпе. Пообщались с руководителем подрядной организации на объекте — всё идет по графику.
Валентин Демидов
Демидов также посмотрел, как обжились владельцы домов, которым предоставили жильё ранее.
Кто-то уже обустроил быт, даже завёл домашних животных, кто-то ещё не очень активно развивает своё домашнее пространство. Пообщался с ребятами. Есть проблемы с вывозом мусора и очень просят детскую площадку.
Валентин Демидов
Что касается вывоза мусора, градоначальник поручил отработать с ЦЭБ вариант типовых контейнеров и разобраться с графиками. Что касается общественных пространств, построили спортивную площадку и пешеходные связи. Но общественная территория нуждается в дальнейшем развитии. Поэтому мэр дал поручение разработать проект с учётом потребностей жителей.
Также в готовых для заселения домах нужна планировка грунта. Поручил завезти чернозём на участки. В одном из секторов будем строить дополнительные заезды. Вижу, что это необходимо, хоть и не предусматривалось проектом.
Валентин Демидов