Для детей-сирот в Белгороде в 2023 году построят пять домов

Всего заселят 20 квартир. Об этом сообщил руководитель мэрии областного центра Валентин Демидов в своих соцсетях. Он также рассказал, что те, кто заселился ранее, просят детскую площадку.

По данным градоначальника, в текущем году для детей-сирот на улице Южная в Белгороде построят ещё пять домов на 20 квартир. Завершить строительство планируют до конца декабря. Строители работают в хорошем темпе. Пообщались с руководителем подрядной организации на объекте — всё идет по графику.

Валентин Демидов Демидов также посмотрел, как обжились владельцы домов, которым предоставили жильё ранее. Кто-то уже обустроил быт, даже завёл домашних животных, кто-то ещё не очень активно развивает своё домашнее пространство. Пообщался с ребятами. Есть проблемы с вывозом мусора и очень просят детскую площадку.

Валентин Демидов Что касается вывоза мусора, градоначальник поручил отработать с ЦЭБ вариант типовых контейнеров и разобраться с графиками. Что касается общественных пространств, построили спортивную площадку и пешеходные связи. Но общественная территория нуждается в дальнейшем развитии. Поэтому мэр дал поручение разработать проект с учётом потребностей жителей. Также в готовых для заселения домах нужна планировка грунта. Поручил завезти чернозём на участки. В одном из секторов будем строить дополнительные заезды. Вижу, что это необходимо, хоть и не предусматривалось проектом. Валентин Демидов



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