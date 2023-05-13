Будет ли наступление на Белгород и кто захотел крови министра: итоги недели

Коснулись меры предосторожности и Белгорода. В последний момент пришлось отменить праздничные мероприятия в городе в День Победы. А точнее, перенести их. Мэр города Валентин Демидов пообещал, что все запланированные мероприятия обязательно проведут в другой день, но в какой — не уточнил. Речь шла о дне, когда «позволит обстановка». Но когда это наступит — неизвестно. А 9 мая пришлось ограничиться возложением цветов и поздравлением ветеранов.