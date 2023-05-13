Будет ли наступление на Белгород и кто захотел крови министра: итоги недели

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Вечером 11 мая белгородцев ждало испытание на прочность их психики. Всё началось с поста военкора Евгения Поддубного о возможном наступлении ВСУ на Белгородскую область. За Поддубным подключились противоречивые высказывания других специалистов с двух сторон, пугал даже сам объём информации — началась настоящая информационная война. Все поняли слова военкора о движении украинской техники у границы региона по-разному и, в зависимости от своих целей, также различно их интерпретировали.
Позже Поддубный опроверг наступление и объяснил, что писал о другом. Но всеобщая паника после этого ещё долго не прекращалась. Относительно спокойной стала повестка уже после официального комментария Министерства обороны. В ведомстве заявили, что новости о «прорыве обороны» не соответствуют действительности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на следующий день тоже прокомментировал вечерние новости. Он отметил, что ситуация действительно сложная, но все находятся на своих местах и обеспечивают безопасность белгородцев.
Информационная атака, нацеленная на жителей Белгородской области, обострилась. Это подтверждал и губернатор. Так, на неделе появился новый фейк, связанный со сдачей крови «на случай, если ВСУ прорвут границу». Местным жителям начали поступать звонки якобы от регионального минздрава. Глава ведомства Андрей Иконников опроверг информацию о необходимости сдачи крови, позднее позвонили и ему.
Иконников поделился этой забавной историей, когда лжеврачи якобы из его же ведомства предложили ему пополнить «стратегический запас». Главу минздрава даже пригласили в больницу и попросили не быть равнодушным. Андрея Иконникова это знатно повеселило. Он ещё раз подчеркнул, что это — фейк. Запаса крови в Белгородской области хватает.
В первой половине дня 10 мая Шебекино вновь попало под обстрел. В этот раз атака ВСУ закончилась жертвой — погиб мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение в голову, у него была открытая черепно-мозговая травма. Медики скорой помощи забрали его в тяжёлом состоянии, но до больницы живым довезти его не удалось — он скончался в машине.
По словам очевидцев, тем утром шебекинец работал на огороде вместе с братом. Там он и попал под обстрел. После атаки местные жители обнаружили мелкие металлические стрелы-дротики. ВСУ обстреляли Шебекино снарядами с флешеттами. Это и могло убить мужчину. К слову, флешетты использовали ещё в Первой мировой войне.
Началась активность ВСУ в отношениии Белгородской области в преддверии праздника — Дня Победы. В частности, много прилётов зафиксировали в Шебекино и округе. Позднее магазинам в Шебекино в целях безопасности даже порекомендовали не работать в длинные выходные — с 7 по 9 мая.
Коснулись меры предосторожности и Белгорода. В последний момент пришлось отменить праздничные мероприятия в городе в День Победы. А точнее, перенести их. Мэр города Валентин Демидов пообещал, что все запланированные мероприятия обязательно проведут в другой день, но в какой — не уточнил. Речь шла о дне, когда «позволит обстановка». Но когда это наступит — неизвестно. А 9 мая пришлось ограничиться возложением цветов и поздравлением ветеранов.
«Кока-Кола» из Азербайджана
В Белгород вернулась привычная до СВО «Кока-Кола», хотя ранее производитель сообщал об уходе с российского рынка. Действительно, около года найти оригинал в Белгородской области можно было только в случае остатков на складах. Но теперь «Черноголовке» и «Доброму» придётся вновь подвинуться. Нашли Coca-Cola Classic в одной из торговых сетей.
Согласно этикетке, привезённую «Классику» произвели на заводе The Coca-Cola Company в Баку, столице Азейрбаджана. Импортёром выступила московская компания. Посмотрим, надолго ли это.