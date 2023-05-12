Заслуженный работник Металлоинвеста Михаил Максимов лечит «сердца» электровозов

Posted 12 мая 09:08
Published 12 мая 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Перед глазами — предмет, напоминающий небольшой ящичек стола с ручкой, но без боковых стенок. Железнодорожники называют его «кассетой». Внутри — часть общей низковольтной электросхемы локомотива модели ОПЭ, которая питает систему управления и приводит состав в движение. По сути «кассету» можно сравнить с элементом сердечно-сосудистой системы в организме человека: если хотя бы один крохотный резистор или контакт перегорели, не работают реле, то целый состав никуда не поедет!
— На этот случай есть слесарь по осмотру и ремонту. Наша профессия сродни врачебному делу, — рассуждает Михаил. — Поезда похожи на людей, у них тоже есть свои органы: трансформатор — сердце, выпрямительные установки — лёгкие, провода — сосуды. Даже руки есть — токоприёмники, которые энергию берут. И, как и люди, локомотивы «болеют», только симптомы у них другие. Мы как раз эти симптомы выявляем и помогаем «вылечить».
Всё — в голове!
Ремонт у Максимова похож на операцию. Сначала с помощью осциллографа проверяет «пульс», а точнее — различные параметры электрического сигнала цепи, чтобы найти, какая часть электросхемы «захворала». Затем, вооружившись паяльником и кусачками, как хирург ножницами и скальпелем, он удаляет непригодные для работы элементы цепи и заменяет новыми. Потом снова проверка. И если «кардиограмма» хорошая, можно возвращать «кассету» на место — тяговый агрегат готов выходить на линию!
Интересно, что при этом Максимов почти не обращается к бумажным чертежам: штук 8-10 пухлых альбомов со схемами лежат на соседнем столе. И это только для одной модели электровозов. Для локомотивов серии НП документации примерно столько же.
— Сверяюсь с ними редко: всё держу в голове. Не знаю, как так получилось, — пожимает плечами Михаил и улыбается.
На самом деле немного лукавит: изучению и восстановлению электрооборудования поездов он посвятил 25 лет.
Сделал мелочь и запустил махину
Железную дорогу Михаил Максимов любил всегда. Уехал в Куйбышев (теперь это Самара — прим. ред.), отучился там в профессионально-техническом училище, немного поработал в «РЖД», отслужил в армии и приехал в Губкин — устроился на Лебединский ГОК в управление железнодорожного транспорта.
— Первым и лучшим наставником считаю Ивана Миргородского. Он работал наладчиком электрооборудования в той же смене, где я в 1987 году начинал помощником машиниста, — вспоминает Максимов. — Как-то раз у нас встал электровоз. Не едет и всё. Мы с машинистом не можем понять, что такое. Пришёл Иван Ильич. Что-то посмотрел, покрутил, почистил — заработало! Я стою удивлённый и думаю: «Ну как так? Какую-то мелочь сделал и целую махину электровозную запустил!». Решил, что тоже хочу так уметь.
И научился. Запомнил все основные электросхемы локомотивов комбината, стал подменять наладчиков на ремонтах. Хотя к тому моменту уже сам стал машинистом электровоза. Знания, полученные от наставника, передавал дальше. Тщательно отбирал специалистов в бригаду, сам посвящал их в технические тонкости.
— Мы уже не в одной бригаде, но всё равно видим работу друг друга. Ребята молодцы, толковые, грамотные, трудолюбивые, — делится мнением Максимов. — Геннадий Разинкин, Геннадий Бурцев, Сергей Межувитин, Дмитрий Пролецкий, Игорь Павлов… Гордость депо!
Электровозы, как дети
За долгую ремонтную практику Михаилу приходилось восстанавливать не только тяговые агрегаты, но и укладочные краны, толкатели, поливальные установки для обработки думпкаров в зимний период. Но главная гордость — собранные практически заново электровозы. Например, в 2019 году вместе с любимой бригадой они «поставили на ноги» аж четыре единицы техники!
— Это были послеаварийные локомотивы, которые не запускались. По сути стоял один каркас, — рассказывает Максимов. — Мы его заново начиняли: пять километров низковольтной проводки, километр силовых кабелей, несколько тонн электрооборудования. Всё провели, подключили — работает! Двигатели как запели! Это непередаваемое ощущение. Наверное, сравнимое с тем, как родить ребёнка.
Электровозы № 24, 99, 103 и 116 сейчас успешно возят по комбинату руду и вскрышу, а «локомотивный доктор» за технические достижения получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кстати, далеко не первая его награда. В прошлом году появилась ещё одна: Михаила Максимова удостоили звания «Заслуженный работник Металлоинвест». Поощрение вышло неожиданным и приятным.
— Наверное, достиг какой-то пиковой точки в профессии, — пожимает плечами он. — Но, считаю, нельзя останавливаться. Без развития нет успеха. Поэтому надо работать, работать и работать — вот мой жизненный девиз. Без работы было бы скучно. Я даже в свободное время люблю электроприборы чинить.