Заслуженный работник Металлоинвеста Михаил Максимов лечит «сердца» электровозов

— На этот случай есть слесарь по осмотру и ремонту. Наша профессия сродни врачебному делу, — рассуждает Михаил. — Поезда похожи на людей, у них тоже есть свои органы: трансформатор — сердце, выпрямительные установки — лёгкие, провода — сосуды. Даже руки есть — токоприёмники, которые энергию берут. И, как и люди, локомотивы «болеют», только симптомы у них другие. Мы как раз эти симптомы выявляем и помогаем «вылечить».