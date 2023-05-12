Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Изображение материала

ВСУ за день обстреляли девять сёл в Белгородской области

12 мая 2023, 13:55
Фото: Bel.ru
Под обстрел со стороны Украины попали сёла Богун-Городок в Борисовском районе и Сподарюшино в Грайворонском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли село Богун-Городок в Борисовском районе. Населённый пункт находится менее чем в 2 км от границы. Рассылку от РСЧС получили местные жители. Людей попросили срочно отправиться в укрытия. Официальной информации об обстреле пока нет.

Аналогичные сообщения об опасности получили жители Сподарюшино.

Это далеко не первый обстрел белгородских сёл за день. Ранее ВСУ атаковали хутор Дубровка и сёла Бирюч и Старый Хутор в Валуйском горокруге, Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге, село Цаповка в Борисовском районе, Пороз в Грайворонском горокруге.

Сколько сёл в Белгородской области попало под обстрел ВСУ в пятницу
Узнать подробнее
Читайте также:
Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской областиЧетвёртый обстрел за день: Новая Таволжанка находится под огнём ВСУПод обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт
#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Спецоперация#СВО#Богун-Городок#Сподарюшино
Подпишитесь
Лже-врачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»
Сегодня, 14:00
Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской области
Сегодня, 12:08
Что успеют открыть к 5 августа в новом парке аттракционов в Белгороде
Сегодня, 12:00
Аноним обвинила белгородского учителя в матах на уроках: в школе это опровергают
Сегодня, 13:25
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
Белый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде
Сегодня, 12:01