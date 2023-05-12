ВСУ за день обстреляли девять сёл в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
ВСУ обстреляли село Богун-Городок в Борисовском районе. Населённый пункт находится менее чем в 2 км от границы. Рассылку от РСЧС получили местные жители. Людей попросили срочно отправиться в укрытия. Официальной информации об обстреле пока нет.
Аналогичные сообщения об опасности получили жители Сподарюшино.
Это далеко не первый обстрел белгородских сёл за день. Ранее ВСУ атаковали хутор Дубровка и сёла Бирюч и Старый Хутор в Валуйском горокруге, Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге, село Цаповка в Борисовском районе, Пороз в Грайворонском горокруге.