ВСУ обстреляли третье село в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пороз в Грайворонском горокруге вновь попал под обстрел ВСУ. Об опасности предупреждает МЧС.
Накануне населённый пункт тоже был под обстрелом. О последствиях не сообщалось. Помимо Пороза, в Грайворонском горокруге 11 мая обстреляли Сподарюшино. Под огнём также были сёла в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
С утра пятницы, 12 мая, ВСУ вдобавок обстреляли Цаповку в Борисовском районе и Старый Хутор в Валуйском горокруге.