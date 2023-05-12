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ВСУ обстреляли третье село в Белгородской области

12 мая 2023, 09:38
Фото: Bel.ru
Под обстрел попало грайворонское село Пороз. Под огнём населённый пункт был и накануне.
Сюжет
Обстрел

Пороз в Грайворонском горокруге вновь попал под обстрел ВСУ. Об опасности предупреждает МЧС.

Накануне населённый пункт тоже был под обстрелом. О последствиях не сообщалось. Помимо Пороза, в Грайворонском горокруге 11 мая обстреляли Сподарюшино. Под огнём также были сёла в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

С утра пятницы, 12 мая, ВСУ вдобавок обстреляли Цаповку в Борисовском районе и Старый Хутор в Валуйском горокруге.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Пороз
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