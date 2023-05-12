ВСУ обстреляли третье село в Белгородской области

Накануне населённый пункт тоже был под обстрелом. О последствиях не сообщалось. Помимо Пороза, в Грайворонском горокруге 11 мая обстреляли Сподарюшино. Под огнём также были сёла в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.