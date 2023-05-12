В залах Центра адаптивного спорта в Белгороде могут установить видеокамеры. Таким образом родители смогут наблюдать за тем, как проходят занятия у их детей. Главе регионального минцифры уже поручили подготовить соответствующее техзадание. Помимо этого, в центре появятся мнемосхемы и тактильно-звуковые таблички.