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Published Сегодня, 12:53

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В залах Центра адаптивного спорта в Белгороде могут установить видеокамеры

12 мая 2023, 12:53

Строительство Центра адаптивного спорта завершается в Белгороде

Нужны они для того, чтобы родители видели, как проходят занятия у их детей, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Строительство центра подходит к завершению.

В залах Центра адаптивного спорта в Белгороде могут установить видеокамеры. Таким образом родители смогут наблюдать за тем, как проходят занятия у их детей. Главе регионального минцифры уже поручили подготовить соответствующее техзадание. Помимо этого, в центре появятся мнемосхемы и тактильно-звуковые таблички.

Строительство центра тем временем уже подходит к концу. К 1 июня планируют завершить все внутренние работы.

Для Центра адаптивного спорта разработают 13 дисциплин для занятий по 52 программам.

Ранее сообщалось, что на строительство объекта выделили порядка 393 млн рублей.

В Белгороде готовятся к благоустройству территории Центра адаптивного спорта
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#Инна Рогова#Центр адаптивного спорта#Видеокамеры#Спорт#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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