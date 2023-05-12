Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В залах Центра адаптивного спорта в Белгороде могут установить видеокамеры. Таким образом родители смогут наблюдать за тем, как проходят занятия у их детей. Главе регионального минцифры уже поручили подготовить соответствующее техзадание. Помимо этого, в центре появятся мнемосхемы и тактильно-звуковые таблички.
Строительство центра тем временем уже подходит к концу. К 1 июня планируют завершить все внутренние работы.
Для Центра адаптивного спорта разработают 13 дисциплин для занятий по 52 программам.
Ранее сообщалось, что на строительство объекта выделили порядка 393 млн рублей.