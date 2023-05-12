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В выходные в Белгородской области потеплеет до +24 ˚С

12 мая 2023, 13:49
Фото: 1MI
Осадков на территории региона при этом не ожидается. Прогноз погоды опубликовали в областном ГУ МЧС.
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Погода

13 мая на территории Белгородской области будет тепло, преимущественно без осадков. Ночью ожидается +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +19…24 ˚С.

В Белгороде в субботу без осадков. Ночью температура опустится до +7 ˚С. Днём потеплеет до +21 ˚С. В воскресенье, 14 мая, ночью +10 ˚С и без осадков. В светлое время суток температура поднимется до +22 ˚С, однако пройдёт небольшой дождь.

На следующей неделе в областном центре тепло и без осадков. В понедельник, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью ожидается +9 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +20 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Осадки#Тепло#Выходные
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