В выходные в Белгородской области потеплеет до +24 ˚С

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
13 мая на территории Белгородской области будет тепло, преимущественно без осадков. Ночью ожидается +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +19…24 ˚С.
В Белгороде в субботу без осадков. Ночью температура опустится до +7 ˚С. Днём потеплеет до +21 ˚С. В воскресенье, 14 мая, ночью +10 ˚С и без осадков. В светлое время суток температура поднимется до +22 ˚С, однако пройдёт небольшой дождь.
На следующей неделе в областном центре тепло и без осадков. В понедельник, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью ожидается +9 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +20 ˚С.