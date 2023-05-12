В выходные в Белгородской области потеплеет до +24 ˚С

В Белгороде в субботу без осадков. Ночью температура опустится до +7 ˚С. Днём потеплеет до +21 ˚С. В воскресенье, 14 мая, ночью +10 ˚С и без осадков. В светлое время суток температура поднимется до +22 ˚С, однако пройдёт небольшой дождь.