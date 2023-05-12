В центре Белгорода в тестовом режиме установили новый светофор

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На перекрёстке улиц Победы и Белгородского полка установили светофор. Пока он здесь будет работать в тестовом режиме. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Специалисты проводят мониторинг транспортных потоков. По результатам наблюдений внесут необходимые корректировки.
Ранее сообщалось о ремонте дорожной развязки улиц Победы и Белгородского полка. Работы проходят в рамках профильного нацпроекта, закончить их планировали к середине июня. Установка светофора тоже входила в планы.
Режим работы светофора изменили на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. В мэрии объяснили, что по итогам должен исчезнуть конфликт левого поворота с прямым ходом по проспекту.