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В центре Белгорода в тестовом режиме установили новый светофор

12 мая 2023, 11:25
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Он появился на пересечении улиц Победы и Белгородского полка. Об изменениях предупредили в мэрии.

На перекрёстке улиц Победы и Белгородского полка установили светофор. Пока он здесь будет работать в тестовом режиме. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты проводят мониторинг транспортных потоков. По результатам наблюдений внесут необходимые корректировки.

Ранее сообщалось о ремонте дорожной развязки улиц Победы и Белгородского полка. Работы проходят в рамках профильного нацпроекта, закончить их планировали к середине июня. Установка светофора тоже входила в планы.

Режим работы светофора изменили на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. В мэрии объяснили, что по итогам должен исчезнуть конфликт левого поворота с прямым ходом по проспекту.

На содержание светофоров и постов видеоконтроля в области потратят 14,9 млн рублей
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