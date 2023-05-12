В Старооскольском округе открытии спортивную площадку Фонда «Поколение» Андрея Скоча

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Школа в селе Незнамово — центр социокультурного комплекса, в который входят МБДОУ «Незнамовский детский сад „Боровичок“», Центр культурного развития Незнамовской сельской территории. В самой школе обучаются дети с 1 по 9 класс. Всего — больше 200 учеников.
Зная, как для руководителя фонда «Поколение» важен вопрос здорового детства и развития юношеского спорта, администрация Незнамовской школы обратилась к Андрею Скочу. Теперь, здесь есть современные тренажеры, а главное — безопасное резиновое покрытие.
Мы стараемся, чтобы любой ребенок, любой молодой человек имел возможность всестороннего спортивного развития в любой точке нашего городского округа. Уверен, что этот объект понравится.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа.
Это уже 81-я площадка установленная фондом «Поколение» Андрея Скоча с 2017 года. Каждый объект имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из экологически-чистых тканей. При нагревании на солнце не выделяет неприятный
запах. Температуроустойчивая, как в летнее, так и в зимнее время. Игровое и спортивное оборудование также отвечает всем стандартам качества и надежности.
Если говорить о статистике то более 20 тысяч квадратных метров и больше тысячи спортивных элементов, снарядов в рамках этой программы исполнено. На территории Старооскольского городского округа достаточно большое внимание уделяется именно спортивным объектам. Мы сделали определенный акцент на развитие именно сельских территорий.
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча в Белгородской области.
Подобные объекты в этом году планируют установить еще в 12 муниципалитетах. Ориентируются в первую очередь на запросы населения. Открытие площадки стало настоящим праздником для школьников. Их ждал спортивно-игровой квест с любимыми персонажами мультфильмов.