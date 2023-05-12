В Старооскольском округе открытии спортивную площадку Фонда «Поколение» Андрея Скоча

Это уже 81-я площадка установленная фондом «Поколение» Андрея Скоча с 2017 года. Каждый объект имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из экологически-чистых тканей. При нагревании на солнце не выделяет неприятный

запах. Температуроустойчивая, как в летнее, так и в зимнее время. Игровое и спортивное оборудование также отвечает всем стандартам качества и надежности.