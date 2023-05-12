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В службе 112 рассказали о летающем под Белгородом дроне

12 мая 2023, 16:48
Фото: 1MI
Над Белгородским районом местные жители заметили неопознанный летающий объект. Как сообщили Бел.Ру в 112, это российский беспилотник.
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СВО

Вечером 12 мая в Сети распространилась информация о летающим над Белгородским районом беспилотнике. Его заметили жители сёл, а после — и в пгт Северный.

Журналист Бел.Ру связался со службой 112. Диспетчер нам сообщил, что беспилотник — наш. Переживать не стоит.

Напоминаем, если вы заметили в небе БПЛА, сразу звоните в службу спасения 112. После можно уже сообщать и журналистам. Порядок действий путать не стоит. Это может стоить жизни. Атака беспилотниками Белгородской области со стороны Украины в последнее время — не редкость.

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#Кристина Семенчук#Беспилотник#БПЛА#ВС РФ#Общество#СВО#Белгородский район#Северный
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