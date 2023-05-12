В службе 112 рассказали о летающем под Белгородом дроне

Напоминаем, если вы заметили в небе БПЛА, сразу звоните в службу спасения 112. После можно уже сообщать и журналистам. Порядок действий путать не стоит. Это может стоить жизни. Атака беспилотниками Белгородской области со стороны Украины в последнее время — не редкость.