В службе 112 рассказали о летающем под Белгородом дроне

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Вечером 12 мая в Сети распространилась информация о летающим над Белгородским районом беспилотнике. Его заметили жители сёл, а после — и в пгт Северный.
Журналист Бел.Ру связался со службой 112. Диспетчер нам сообщил, что беспилотник — наш. Переживать не стоит.
Напоминаем, если вы заметили в небе БПЛА, сразу звоните в службу спасения 112. После можно уже сообщать и журналистам. Порядок действий путать не стоит. Это может стоить жизни. Атака беспилотниками Белгородской области со стороны Украины в последнее время — не редкость.