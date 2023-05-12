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В Белгородской области стартовал ремонт девяти общежитий

12 мая 2023, 07:12
Фото: 1MI
Пять объектов находятся в Белгороде, ещё по два — в Старом Осколе и Губкине, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. Пять из них находятся в Белгороде, ещё по два — в Старом Осколе и Губкине. На большинстве объектов губернатор Вячеслав Гладков уже побывал. Он пообещал обращать внимание на них и в дальнейшем.

«Понимаю, что жители этих домов нуждаются в особом внимании: низкий доход, достаточно непростые условия проживания. Очень хотелось бы, чтобы после окончания ремонта они почувствовали улучшения: улучшения в проживании, улучшения в жизни», — написал глава региона.

Ранее уже сообщалось, что в Белгороде капитально отремонтируют пять бывших общежитий. В зданиях запланирован ремонт мест общего пользования, инженерных сетей, кровли и фасада, также установят тепловой контур. Принимать работу будут не только ответственные лица, но и сами жители.

В январе стало известно, что ремонт бывших общежитий в Старом Осколе возьмут под особый контроль. В целом, как отметил Гладков, ремонтные работы прошли успешно. Кроме того, в регионе на ремонт указанных объектов планировали потратить 1,1 млрд рублей.

В Белгороде, помимо прочего, запланирован ремонт 66 многоквартирных домов. К работам планировали приступить в апреле. В регионе же в 2023 году проведут капремонт 210 МКД, в том числе девяти бывших общежитий. Ожидается, что проведённый ремонт улучшит жилищные условия 25 тыс. белгородцев.

В Белгороде капитально отремонтируют пять бывших общежитий
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Губкин#Капремонт#Город#Бывшие общежития#Ремонт
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