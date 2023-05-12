В Белгородской области стартовал ремонт девяти общежитий

В 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. Пять из них находятся в Белгороде, ещё по два — в Старом Осколе и Губкине. На большинстве объектов губернатор Вячеслав Гладков уже побывал. Он пообещал обращать внимание на них и в дальнейшем.