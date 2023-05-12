В Белгороде ищут подрядчика для обустройства детской площадки у «Русича» за 8,7 млн

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Белгороде ищут организацию, которая займётся обустройством детской площадки у кинотеатра «Русич» на проспекте Ватутина, 8а. Сумма контракта составила 8,7 млн рублей. Заявки можно подавать до 18 мая.
Заказчиком работ выступает УКС администрации Белгорода. От подрядчика требуется провести подготовительные работы, устроить тротуары, установить МАФы, обустроить непосредственно детскую площадку, сделать пешеходное ограждение, озеленение, отремонтировать подпорную стену и установить освещение.
Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета и субсидий из областного бюджета. Исполнителя определят 22 мая. Подрядчик должен завершить работы до 1 сентября текущего года.
В минувшем году в Сети появилось видео, на котором дети на площадке играли с тротуарной плиткой — перекладывали её или бросали с небольшой высоты. Спустя время стало известно, что на месте займутся обустройством площадки и благоустройством прилегающей территории. Работы выполнят в рамках программы инициативного бюджетирования.