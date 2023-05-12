В Белгороде ищут подрядчика для обустройства детской площадки у «Русича» за 8,7 млн

В минувшем году в Сети появилось видео, на котором дети на площадке играли с тротуарной плиткой — перекладывали её или бросали с небольшой высоты. Спустя время стало известно, что на месте займутся обустройством площадки и благоустройством прилегающей территории. Работы выполнят в рамках программы инициативного бюджетирования.