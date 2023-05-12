Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Изображение материала

В Белгороде ищут подрядчика для обустройства детской площадки у «Русича» за 8,7 млн

12 мая 2023, 08:38
Фото: 1MI
Детскую площадку на проспекте Ватутина обустроят за 8,7 млн рублей. Завершить работы исполнитель должен до 1 сентября текущего года, следует из данных сайта госзакупок.

В Белгороде ищут организацию, которая займётся обустройством детской площадки у кинотеатра «Русич» на проспекте Ватутина, 8а. Сумма контракта составила 8,7 млн рублей. Заявки можно подавать до 18 мая.

Заказчиком работ выступает УКС администрации Белгорода. От подрядчика требуется провести подготовительные работы, устроить тротуары, установить МАФы, обустроить непосредственно детскую площадку, сделать пешеходное ограждение, озеленение, отремонтировать подпорную стену и установить освещение.

Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета и субсидий из областного бюджета. Исполнителя определят 22 мая. Подрядчик должен завершить работы до 1 сентября текущего года.

В минувшем году в Сети появилось видео, на котором дети на площадке играли с тротуарной плиткой — перекладывали её или бросали с небольшой высоты. Спустя время стало известно, что на месте займутся обустройством площадки и благоустройством прилегающей территории. Работы выполнят в рамках программы инициативного бюджетирования.

Фото: из документации закупки
Детские площадки в Белгородской области приведут в порядок к 1 мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Детские площадки в Белгородской области должны отремонтировать за месяцГрад обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре БелгородаКирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре Белгорода
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Детская площадка#Подрядчик#Ремонт#Госзакупки#Русич
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Сегодня, 09:57
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Сегодня, 09:18
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта
Сегодня, 07:07