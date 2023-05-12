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Сотрудники белгородского завода ОМК приняли участие в велопробеге ко Дню Победы

12 мая 2023, 08:47
Фото: Петр Мусин
Сотрудники белгородского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали велопробег. В заезде приняли участие члены семей заводчан и их друзья — всего около 100 человек.

Они преодолели более 10 км в одну сторону. Маршрут проходил по благоустроенной дорожке лесопарка Сосновка.

Я стараюсь не пропускать ежегодные велопробеги в честь Дня Победы. Для меня это своего рода дань памяти нашим предкам через преодоление проложенного маршрута. Участие в таких мероприятиях для подрастающего поколения особенно ценно в контексте сохранения исторической памяти. В этом году маршрут проходил по живописным велодорожкам лесопарка и был особенно душевным. У многих были с собой колонки, играли песни военных лет, а сами велосипеды были украшены флагами и лентами. Эта добрая традиция позволяет не только прикоснуться к истории страны, но и объединяет людей, поддерживает здоровый образ жизни, дарит заряд хорошего настроения всем участникам!
ведущий переводчик-руководитель группы по сопровождению внешнеэкономической деятельности отдела по контролю и делопроизводству Наталья Васильева.
Фото: Петр Мусин

Конечной точкой маршрута стал мемориал в память о Зинаиде Ивановне Маресевой. Заводчане узнали о подвиге легендарной женщины, которая участвовала в освобождении Белгорода в 1943 году. Санинструктор во время жестоких боев вынесла с поля боя 64 раненых. Во время эвакуации через реку Зинаида Ивановна была смертельно ранена. Она удостоена посмертно звания Героя Советского Союза. Сотрудники белгородского завода ОМК возложили цветы к мемориалу в память об отважном медработнике и почтили память защитников Отечества минутой молчания.

На контрольной точке для заводчан уже была приготовлена солдатская каша и ароматный походный чай. В обратный путь участники двинулись с новыми силами. Велопрогулка по Белгороду получилась насыщенной и помогла объединить патриотизм и любовь к спорту, стала данью памяти и уважения защитникам Родины.

Фото: Петр Мусин

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#Артем Черненко#Омк#Белгородская область
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