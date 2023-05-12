Сотрудники белгородского завода ОМК приняли участие в велопробеге ко Дню Победы

Конечной точкой маршрута стал мемориал в память о Зинаиде Ивановне Маресевой. Заводчане узнали о подвиге легендарной женщины, которая участвовала в освобождении Белгорода в 1943 году. Санинструктор во время жестоких боев вынесла с поля боя 64 раненых. Во время эвакуации через реку Зинаида Ивановна была смертельно ранена. Она удостоена посмертно звания Героя Советского Союза. Сотрудники белгородского завода ОМК возложили цветы к мемориалу в память об отважном медработнике и почтили память защитников Отечества минутой молчания.