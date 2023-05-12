Слухи о перемещении ВСУ, звонки от лжеврачей и дорогой лук в Белгороде: итоги дня

Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах. Одна из горожанок пожаловалась, что в «Пятёрочке» лук стоит 87,99 рубля, а апельсины всего на рубль дороже. Мэр Валентин Демидов объяснил, что повышение цен на лук связано с периодом межсезонья, и посоветовал женщине сходить на ярмарки. Там, со слов градоначальника, лук стоит 50 рублей за килограмм.