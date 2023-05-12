Слухи о перемещении ВСУ, звонки от лжеврачей и дорогой лук в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области. Подобные сообщения начали массово распространяться в соцсетях накануне.
Глава региона заявил, что противник просто пытается посеять панику среди белгородцев. По словам Гладкова, ситуация сложная, но все находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны.
Лжеврачи по телефону попросили главу областного минздрава Андрея Иконникова сдать кровь для «стратегического запаса» перед наступлением ВСУ. Позвонили министру якобы его же подчинённые. Иконников призвал белгородцев никому не доверять.
Накануне белгородцев уже просили сдать кровь на случай прорыва границы. Эту информацию как раз опроверг министр здравоохранения области. По его словам, областной минздрав жителям региона по этому поводу не звонил.
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах. Одна из горожанок пожаловалась, что в «Пятёрочке» лук стоит 87,99 рубля, а апельсины всего на рубль дороже. Мэр Валентин Демидов объяснил, что повышение цен на лук связано с периодом межсезонья, и посоветовал женщине сходить на ярмарки. Там, со слов градоначальника, лук стоит 50 рублей за килограмм.
Журналисты Бел.Ру выяснили стоимость лука в разных торговых точках — не дешевле 75 рублей, но не дороже 93,99 рубля. Однако красный лук магазины продают дороже 100 рублей. В минсельхозе области пояснили, что цены стабилизируются, когда на рынок выйдет новый урожай.