Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Слухи о перемещении ВСУ, звонки от лжеврачей и дорогой лук в Белгороде: итоги дня

12 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Губернатор прокомментировал слухи о перемещении украинских войск у границ Белгородской области, главу минздрава региона попросили сдать кровь на случай «прорыва границы ВСУ», а белгородцы возмущены ценами на лук.

Слухи о перемещении войск

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области. Подобные сообщения начали массово распространяться в соцсетях накануне.

Глава региона заявил, что противник просто пытается посеять панику среди белгородцев. По словам Гладкова, ситуация сложная, но все находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны. 

Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Узнать подробнее

Кровь от Иконникова

Лжеврачи по телефону попросили главу областного минздрава Андрея Иконникова сдать кровь для «стратегического запаса» перед наступлением ВСУ. Позвонили министру якобы его же подчинённые. Иконников призвал белгородцев никому не доверять.

Накануне белгородцев уже просили сдать кровь на случай прорыва границы. Эту информацию как раз опроверг министр здравоохранения области. По его словам, областной минздрав жителям региона по этому поводу не звонил.

Лжеврачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»
Узнать подробнее

Дорогой лук

Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах. Одна из горожанок пожаловалась, что в «Пятёрочке» лук стоит 87,99 рубля, а апельсины всего на рубль дороже. Мэр Валентин Демидов объяснил, что повышение цен на лук связано с периодом межсезонья, и посоветовал женщине сходить на ярмарки. Там, со слов градоначальника, лук стоит 50 рублей за килограмм.

Журналисты Бел.Ру выяснили стоимость лука в разных торговых точках — не дешевле 75 рублей, но не дороже 93,99 рубля. Однако красный лук магазины продают дороже 100 рублей. В минсельхозе области пояснили, что цены стабилизируются, когда на рынок выйдет новый урожай.

Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько сёл в Белгородской области попало под обстрел ВСУ в пятницуБелгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границыБелый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде
#Наталья Корявых#Итоги дня#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Спецоперация#Общество#Медицина#ВСУ#Слухи#Кровь#Лук#Продукты#Цены
Подпишитесь
Лжеврачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»
Сегодня, 14:00
Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской области
Сегодня, 12:08
Что успеют открыть к 5 августа в новом парке аттракционов в Белгороде
Сегодня, 12:00
Аноним обвинила белгородского учителя в матах на уроках: в школе это опровергают
Сегодня, 13:25
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
Белый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде
Сегодня, 12:01