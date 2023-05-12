Сколько сёл в Белгородской области попало под обстрел ВСУ в пятницу

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В районе трёх часов дня стало известно об очередном обстреле в Белгородской области. Под огонь ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге.
В белгородском приграничье 12 мая было неспокойно с самого утра. МЧС сообщало об обстрелах как минимум в семи населённых пунктах.
В Шебекинском горокруге, помимо Терезовки, обстреляли Новую Таволжанку. Сообщалось также об опасности в Цаповке Борисовского района, в Старом Хуторе, Дубровке и Бирюче в Валуйском горокруге.
Под огнём было и село Пороз в Грайворонском горокруге. Пострадали два дома, хозпостройка и автомобиль. Среди мирных жителей раненых нет.