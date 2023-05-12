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Сколько сёл в Белгородской области попало под обстрел ВСУ в пятницу

12 мая 2023, 12:19
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Терезовку в Белгородской области

Приграничье с самого утра находится под огнём ВСУ. МЧС сообщало о нескольких населённых пунктах, попавших под обстрел.
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Обстрел

В районе трёх часов дня стало известно об очередном обстреле в Белгородской области. Под огонь ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге.

В белгородском приграничье 12 мая было неспокойно с самого утра. МЧС сообщало об обстрелах как минимум в семи населённых пунктах.

В Шебекинском горокруге, помимо Терезовки, обстреляли Новую Таволжанку. Сообщалось также об опасности в Цаповке Борисовского района, в Старом Хуторе, Дубровке и Бирюче в Валуйском горокруге.

Под огнём было и село Пороз в Грайворонском горокруге. Пострадали два дома, хозпостройка и автомобиль. Среди мирных жителей раненых нет.

Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Терезовка#Пороз#Грайворонский горокруг#Новая таволжанка#Цаповка#Борисовский район#Дубровка#Село Бирюч#Валуйский горокруг#Старый Хутор
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