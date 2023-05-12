С начала весны в Белгородской области зафиксировали пять случае клещевого боррелиоза

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
С 1 марта в Белгородской области зафиксировали пять случаев клещевого боррелиоза. Показатель заболеваемости составил 0,33 на 100 тыс. человек населения. В аналогичный период прошлого года заболевание в регионе не регистрировали.
На исследование направили 109 особей клещей. 19 из них были заражены боррелиями — 17,4%. На людей клещи садились на дачах или в местах отдыха.
Всего в больницы из-за укусов клещей обратились 269 жителей региона. В их числе 112 детей.
Также сообщается, что регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее 47 белгородцев сделали прививку от заболевания, поскольку собираются поехать в регионы, где оно есть.
Кроме того, в регионе открывается горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Действовать она будет в период с 15 по 26 мая 2023 года. Позвонить можно по номеру телефона 8-800-222-04-31. С понедельника по четверг линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Звонок бесплатный.