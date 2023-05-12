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С начала весны в Белгородской области зафиксировали пять случае клещевого боррелиоза

12 мая 2023, 14:32
Фото: 1MI
В больницы в указанный период из-за укусов клещей обратились 269 белгородцев. Среди них было 112 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 1 марта в Белгородской области зафиксировали пять случаев клещевого боррелиоза. Показатель заболеваемости составил 0,33 на 100 тыс. человек населения. В аналогичный период прошлого года заболевание в регионе не регистрировали.

На исследование направили 109 особей клещей. 19 из них были заражены боррелиями — 17,4%. На людей клещи садились на дачах или в местах отдыха.

Всего в больницы из-за укусов клещей обратились 269 жителей региона. В их числе 112 детей.

Также сообщается, что регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее 47 белгородцев сделали прививку от заболевания, поскольку собираются поехать в регионы, где оно есть.

Кроме того, в регионе открывается горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Действовать она будет в период с 15 по 26 мая 2023 года. Позвонить можно по номеру телефона 8-800-222-04-31. С понедельника по четверг линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Звонок бесплатный.

Какие белгородские парки и скверы уже обработали от клещей?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Клещи#Клещевой боррелиоз#Энцефалит#Общество
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