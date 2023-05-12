С начала весны в Белгородской области зафиксировали пять случае клещевого боррелиоза

Кроме того, в регионе открывается горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Действовать она будет в период с 15 по 26 мая 2023 года. Позвонить можно по номеру телефона 8-800-222-04-31. С понедельника по четверг линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Звонок бесплатный.