Рояль вернулся на набережную Везёлки в Белгороде

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Рояль 12 мая вернулся на привычное место на набережную Везёлки в Белгороде. Находится инструмент в парке Победы. Простоит рояль до конца тёплого сезона.
Сыграть на музыкальном инструменте по-прежнему сможет любой желающий. Мэр города Валентин Демидов попросил горожан относиться к роялю бережно и аккуратно.
О том, что рояль вернут на набережную, стало известно 1 мая. Зимой инструмент настроили, отполировали и почистили. Власти ждали тёплой сухой погоды, чтобы вернуть его на место.
В 2021 году в регион приезжал пианист Денис Мацуев. Исполнитель дождался очереди к роялю и сыграл произведение Шопена.