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Рояль вернулся на набережную Везёлки в Белгороде

12 мая 2023, 10:23
Фото: страница Валентина Демидова ВК
Музыкальный инструмент 12 мая появился на привычном для белгородцев месте. Простоит рояль до конца сезона, сообщил мэр Валентин Демидов.

Рояль 12 мая вернулся на привычное место на набережную Везёлки в Белгороде. Находится инструмент в парке Победы. Простоит рояль до конца тёплого сезона.

Сыграть на музыкальном инструменте по-прежнему сможет любой желающий. Мэр города Валентин Демидов попросил горожан относиться к роялю бережно и аккуратно.

О том, что рояль вернут на набережную, стало известно 1 мая. Зимой инструмент настроили, отполировали и почистили. Власти ждали тёплой сухой погоды, чтобы вернуть его на место.

В 2021 году в регион приезжал пианист Денис Мацуев. Исполнитель дождался очереди к роялю и сыграл произведение Шопена.

Видео: страница Валентина Демидова ВК
Рояль вернут на набережную Везёлки в Белгороде
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