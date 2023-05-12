Речь об общем имуществе: в белгородской УК «ЖилСервис» рассказали о суде с полицией

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
ООО УК «ЖилСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к УМВД по Белгородской области. Согласно материалам арбитражного суда, коммунальщики требуют через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за период с января 2021 года по декабрь 2022 года.
Бел.Ру обратилось в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. В «ЖилСервисе» нам сообщили, что причиной разбирательств стало «общее имущество».
ООО УК «ЖилСервис» подавала досудебные претензии в УМВД по Белгородской области. Суть претензии была в том, чтобы УМВД по Белгородской области произвело оплату в досудебном порядке. Попытки решить проблему в досудебном порядке предпринимались.
«ЖилСервис»
Отметим, что в УМВД судебные разбирательства прокомментировали сдержаннее, заявив, что информация «подлежит размещению на сайте информационной системы арбитражных судов».
Арбитражный суд Белгородской области уже возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.