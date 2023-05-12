Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

Речь об общем имуществе: в белгородской УК «ЖилСервис» рассказали о суде с полицией

12 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
Статуя Фемиды в суде
ООО «УК „ЖилСервис“» действительно обратилось в суд с иском к УМВД по Белгородской области. В компании уверяют, что до этого принимали попытки решить всё мирно.
Сюжет
Суд

ООО УК «ЖилСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к УМВД по Белгородской области. Согласно материалам арбитражного суда, коммунальщики требуют через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за период с января 2021 года по декабрь 2022 года.

Бел.Ру обратилось в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. В «ЖилСервисе» нам сообщили, что причиной разбирательств стало «общее имущество».

ООО УК «ЖилСервис» подавала досудебные претензии в УМВД по Белгородской области. Суть претензии была в том, чтобы УМВД по Белгородской области произвело оплату в досудебном порядке. Попытки решить проблему в досудебном порядке предпринимались.
«ЖилСервис»

Отметим, что в УМВД судебные разбирательства прокомментировали сдержаннее, заявив, что информация «подлежит размещению на сайте информационной системы арбитражных судов».

Арбитражный суд Белгородской области уже возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.

В белгородской полиции прокомментировали судебные разбирательства с УК «ЖилСервис»
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей«Мы только собирали долги»: директор кинотеатров в Белгороде — о ситуации в индустрииМэрия Белгорода отсудила у «Газпром Газомоторное топливо» долг за аренду участка
#Артем Черненко#Управляющая компания «ЖилСервис»#Умвд Белгорода#Суд#Долг#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Сегодня, 09:57
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Сегодня, 09:18
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта
Сегодня, 07:07