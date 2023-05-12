Речь об общем имуществе: в белгородской УК «ЖилСервис» рассказали о суде с полицией

ООО УК «ЖилСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к УМВД по Белгородской области. Согласно материалам арбитражного суда, коммунальщики требуют через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за период с января 2021 года по декабрь 2022 года.