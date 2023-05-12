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ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты

12 мая 2023, 09:57
Фото: скриншот видео Telegram-канала SHOT

SHOT: под Белгородом сбили крупный неопознанный объект

По информации Telegram-канала, сбить могли ракету ВСУ или беспилотник Mugin-5 Pro. Обломки забрали на изучение.
Сюжет
Пво

Под Белгородом сбили крупный неопознанный объект. Сейчас специалисты изучают обломки. По версии источника, сбить могли ракету ВСУ или беспилотник вроде Mugin-5 Pro.

Объект попал на видео. Сообщается, что система ПВО сбила его минувшей ночью.

Поздно вечером 12 мая над Белгородом и Белгородским районом раздались громкие звуки. Спустя время стало известно, что сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших не было. О последствиях на земле дополнительно не сообщалось.

Отметим, что 10 мая в Белгородском районе сбили три беспилотника за вечер. В результате взрыва первых двух пострадали частные дома.

Ранее также сообщалось, что в Белгородской области ещё один беспилотник врезался в дерево и взорвался. Обошлось без пострадавших.

Видео: Telegram-канал SHOT
SHOT: в Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался
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#Ракета#Беспилотник#БПЛА#Дрон#Пво#Неопознанный объект#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Инна Рогова#Видео
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