ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Под Белгородом сбили крупный неопознанный объект. Сейчас специалисты изучают обломки. По версии источника, сбить могли ракету ВСУ или беспилотник вроде Mugin-5 Pro.
Объект попал на видео. Сообщается, что система ПВО сбила его минувшей ночью.
Поздно вечером 12 мая над Белгородом и Белгородским районом раздались громкие звуки. Спустя время стало известно, что сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших не было. О последствиях на земле дополнительно не сообщалось.
Отметим, что 10 мая в Белгородском районе сбили три беспилотника за вечер. В результате взрыва первых двух пострадали частные дома.
Ранее также сообщалось, что в Белгородской области ещё один беспилотник врезался в дерево и взорвался. Обошлось без пострадавших.