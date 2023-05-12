Проблема в плодах: почему Белгород рискует остаться без фруктовых деревьев

Мэру Белгорода поступило обращение от жительницы города на тему озеленения. Белгородка попросила высадить больше фруктовых деревьев. Она написала, что в её детстве на Харьковской горе всё было в абрикосах, вишнях и грушах. А сейчас, как известно, в областном центре с деревьями проблемы, что сильно беспокоит горожан.