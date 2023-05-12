Проблема в плодах: почему Белгород рискует остаться без фруктовых деревьев

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Мэру Белгорода поступило обращение от жительницы города на тему озеленения. Белгородка попросила высадить больше фруктовых деревьев. Она написала, что в её детстве на Харьковской горе всё было в абрикосах, вишнях и грушах. А сейчас, как известно, в областном центре с деревьями проблемы, что сильно беспокоит горожан.
Валентин Демидов к ответу на вопрос подготовился основательно. Он заранее попросил специалистов-озеленителей составить ознакомительную справку, чтобы разобраться со всеми преимуществами и недостатками плодовых деревьев в городской среде.
Градоначальник отметил, что в озеленении города используются и декоративные, и плодовые деревья, но первые преобладают. Почему так, Валентин Демидов рассказал, опираясь на слова экспертов.
Специалисты написали мэру, что плодовые деревья в момент цветения действительно выглядят очень красиво, цветут и благоухают. А их кроны разнообразны, даже не уступают декоративным растениям. В городе преимуществом плодовых деревьев стал бы и относительно небольшой рост.
Но минусы, которые, прежде всего, связаны с городской средой, оказались сильнее. Например, как бы комично это ни звучало, специалисты отнесли к недостаткам плодовых деревьев сами плоды.
На фрукты, в любом случае, оседают пыль и бактерии. Не всегда плоды можно употреблять в пищу, а, упав на землю, фрукты быстро гниют.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Но главной проблемой стало плохое приспособление плодовых деревьев из-за агрессивной окружающей среды города. Они более требовательны к составу и плодородности почвы, чем большинство декоративных растений. И при этом менее выносливы — многим видам свойственна низкая морозостойкость.
При этом, если жители Белгорода захотят высаживать в своих дворах фруктовые деревья, возражать не будут. Главное — чтобы все собственники квартир были согласны с таким решением.