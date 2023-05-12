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Проблема в плодах: почему Белгород рискует остаться без фруктовых деревьев

12 мая 2023, 18:10
Фото: 1MI

Мэр Белгорода рассказал о причинах отказа от фруктовых деревьев

Во время прямого эфира мэр Валентин Демидов объяснил, почему город не пестрит плодовыми деревьями, как раньше, а преобладают декоративные. Причин на это много.

Мэру Белгорода поступило обращение от жительницы города на тему озеленения. Белгородка попросила высадить больше фруктовых деревьев. Она написала, что в её детстве на Харьковской горе всё было в абрикосах, вишнях и грушах. А сейчас, как известно, в областном центре с деревьями проблемы, что сильно беспокоит горожан.

Валентин Демидов к ответу на вопрос подготовился основательно. Он заранее попросил специалистов-озеленителей составить ознакомительную справку, чтобы разобраться со всеми преимуществами и недостатками плодовых деревьев в городской среде.

Градоначальник отметил, что в озеленении города используются и декоративные, и плодовые деревья, но первые преобладают. Почему так, Валентин Демидов рассказал, опираясь на слова экспертов.

Специалисты написали мэру, что плодовые деревья в момент цветения действительно выглядят очень красиво, цветут и благоухают. А их кроны разнообразны, даже не уступают декоративным растениям. В городе преимуществом плодовых деревьев стал бы и относительно небольшой рост.

Но минусы, которые, прежде всего, связаны с городской средой, оказались сильнее. Например, как бы комично это ни звучало, специалисты отнесли к недостаткам плодовых деревьев сами плоды.

На фрукты, в любом случае, оседают пыль и бактерии. Не всегда плоды можно употреблять в пищу, а, упав на землю, фрукты быстро гниют.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Но главной проблемой стало плохое приспособление плодовых деревьев из-за агрессивной окружающей среды города. Они более требовательны к составу и плодородности почвы, чем большинство декоративных растений. И при этом менее выносливы — многим видам свойственна низкая морозостойкость.

При этом, если жители Белгорода захотят высаживать в своих дворах фруктовые деревья, возражать не будут. Главное — чтобы все собственники квартир были согласны с таким решением.

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#Кристина Семенчук#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Озеленение#Плодовые культуры#Плодоводство#Деревья
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