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Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт

12 мая 2023, 08:55
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области

Это второй населённый пункт, попавший под огонь с утра 12 мая. Ранее обстреляли Цаповку.
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Обстрел

Старый Хутор попал под обстрел ВСУ 12 мая. Жителей села в Валуйском горокруге попросили срочно уйти в укрытия.

С утра пятницы это как минимум второй обстрел. Ранее под огнём была Цаповка в Борисовском районе.

А накануне ВСУ обстреляли Архангельское и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге, Черемошное в Белгородском районе. Уже вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор#Инна Рогова
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