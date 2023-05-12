Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Старый Хутор попал под обстрел ВСУ 12 мая. Жителей села в Валуйском горокруге попросили срочно уйти в укрытия.
С утра пятницы это как минимум второй обстрел. Ранее под огнём была Цаповка в Борисовском районе.
А накануне ВСУ обстреляли Архангельское и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге, Черемошное в Белгородском районе. Уже вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Во всех случаях обошлось без пострадавших.