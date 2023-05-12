Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт

А накануне ВСУ обстреляли Архангельское и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге, Черемошное в Белгородском районе. Уже вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Во всех случаях обошлось без пострадавших.