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Под Белгородом могут закрыть детские лагеря из-за ухудшения оперативной обстановки

11 мая 2023, 21:10
Фото: 1MI
Их закроют, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил губернатор.

Вопрос о безопасности в детских оздоровительных лагерях губернатору Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира задала одна из жительниц. Женщина спросила, как в этом году в лагерях будет обеспечена охрана детей.

Вячеслав Гладков отметил, что за оперативной обстановкой будут следить, а при её ухудшении лагеря закроют. Он также рассказал о мерах безопасности.

Если будет хоть малейшая опасность, мы, конечно, никакие загородные лагеря организовывать не будем. Но сейчас всё равно готовимся к оздоровительному сезону. Как и в прошлом году, будет усиление обеспечения охраны периметра, работы ЧОПов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Лагерь#Детский лагерь#Летний лагерь#Безопасность#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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