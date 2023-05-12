Под Белгородом могут закрыть детские лагеря из-за ухудшения оперативной обстановки

Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
Вопрос о безопасности в детских оздоровительных лагерях губернатору Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира задала одна из жительниц. Женщина спросила, как в этом году в лагерях будет обеспечена охрана детей.
Вячеслав Гладков отметил, что за оперативной обстановкой будут следить, а при её ухудшении лагеря закроют. Он также рассказал о мерах безопасности.
Если будет хоть малейшая опасность, мы, конечно, никакие загородные лагеря организовывать не будем. Но сейчас всё равно готовимся к оздоровительному сезону. Как и в прошлом году, будет усиление обеспечения охраны периметра, работы ЧОПов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области