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Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта

12 мая 2023, 07:07
Фото: 1MI

Разработчик проекта рассказал о парковках после ремонта малой Богданки в Белгороде

Количество парковочных мест уменьшится, однако появятся машиноместа для инвалидов. Подробнее рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев.

В Белгороде продолжается ремонт малого проезда проспекта Б. Хмельницкого на участке от Белгородского проспекта до ул. Гагарина. Что будет с парковками, рассказал один из разработчиков проекта Сергей Сокорев. По его словам, парковки на данном участке приведут в нормативное состояние.

Есть норматив по глубине и длине каждого парковочного места. Там, где возможность была сделать машиноместа, их сделали. Где невозможно, например, в районе пешеходных переходов или в местах с растительностью, их убрали.
Сергей Сокорев

По данным мэрии областного центра, на малом проезде проспекта Б. Хмельницкого от Белгородского проспекта до ул. Мичурина останется 119 машиномест. Ранее их было 139. При этом если раньше на данном участке не было парковочных мест для инвалидов, сейчас их будет 17.

Городские власти добавили, что несколько парковок пришлось убрать, так как они не отвечали требованиям безопасности и не обеспечивался треугольник видимости перед пешеходным переходом.

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#Кристина Семенчук#Парковка#Богданка#Ремонт#Инвалиды#Город#Новости Белгорода#Белгород
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