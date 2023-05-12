Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта

По данным мэрии областного центра, на малом проезде проспекта Б. Хмельницкого от Белгородского проспекта до ул. Мичурина останется 119 машиномест. Ранее их было 139. При этом если раньше на данном участке не было парковочных мест для инвалидов, сейчас их будет 17.