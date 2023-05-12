Один ребёнок погиб, ещё два пострадали в ДТП на белгородских дорогах за день

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В ДТП в Белгородской области погиб ребёнок, ещё двое пострадали при другой аварии. Накануне в регионе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, два из которых — с участием детей.
В Шебекинском горокруге 56-летний водитель грузовика с полуприцепом проехал на красный свет на регулируемом перекрёстке и столкнулся с «Ладой». В машине находились 50-летний водитель, 45-летняя женщина и 9-летняя девочка. Мужчина попал в больницу, а его пассажирки погибли.
Также в муниципалитете 21-летний водитель Nissan не выбрал безопасную дистанцию с отечественным авто. Травмирована водитель последнего.
Двое детей пострадали в аварии в Белгороде. По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки на Корочанской сбил девочек 7 и 10 лет. В тот момент они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочки получили травмы.
Ещё одно ДТП зарегистрировали в Губкине. 30-летний водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в ВАЗ под управлением 20-летнего водителя. В аварии пострадал 19-летний пассажир ВАЗа.