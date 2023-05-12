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Один ребёнок погиб, ещё два пострадали в ДТП на белгородских дорогах за день

12 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
Накануне в Шебекинском горокруге после столкновения автомобилей погибли 9-летняя девочка и 45-летняя женщина, а в Белгороде иномарка сбила двоих детей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
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Дети

В ДТП в Белгородской области погиб ребёнок, ещё двое пострадали при другой аварии. Накануне в регионе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, два из которых — с участием детей.

В Шебекинском горокруге 56-летний водитель грузовика с полуприцепом проехал на красный свет на регулируемом перекрёстке и столкнулся с «Ладой». В машине находились 50-летний водитель, 45-летняя женщина и 9-летняя девочка. Мужчина попал в больницу, а его пассажирки погибли.

Также в муниципалитете 21-летний водитель Nissan не выбрал безопасную дистанцию с отечественным авто. Травмирована водитель последнего.

Двое детей пострадали в аварии в Белгороде. По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки на Корочанской сбил девочек 7 и 10 лет. В тот момент они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочки получили травмы.

Ещё одно ДТП зарегистрировали в Губкине. 30-летний водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в ВАЗ под управлением 20-летнего водителя. В аварии пострадал 19-летний пассажир ВАЗа.

Девятилетняя девочка и женщина погибли в ДТП в Шебекинском округе
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#Дети#Пострадавшие#Смертельное ДТП#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгород#Губкин#Происшествия#Авария#Автомобиль#Наталья Корявых
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