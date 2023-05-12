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Неудачная шутка слесарей в подвале напугала жительницу Белгорода

12 мая 2023, 20:50
Фото: Bel.ru
Рабочие неудачно пошутили над белгородкой, которая проявила бдительность и обратила внимание на двух мужчин, выходящих из подвала её дома. Разоблачил неудавшихся стендаперов губернатор Вячеслав Гладков.

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородской области зачитал обращение жительницы Белгорода Ларисы, которая увидела утром двух молодых мужчин, выходящих из подвала её многоквартирного дома.

Я поинтересовалась, что они там делали и где ключи от подвала взяли, на что получила ответ: «Подвал не закрыт, туда может зайти кто угодно». У нас большой дом с одним подъездом, мне очень страшно. Пожалуйста, замкните подвал.
Лариса, Белгородка

Вячеслав Гладков похвалил женщину за её письмо. Он отметил, что наше главное оружие в сложившейся обстановке — это бдительность. Тем не менее, мужчины утром Ларсу обманули. А точнее, неудачно пошутили.

Это слесари, которые занимались опрессовкой системы отопления в летний период и так, извините, глупо пошутили. Проведём ещё раз работу с управляющей компанией, потому что, с одной стороны, нужно проявлять бдительность, с другой — уважение ко всем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Подвалы#Укрытие#Шутка#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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