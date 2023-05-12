Неудачная шутка слесарей в подвале напугала жительницу Белгорода

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Во время вечернего прямого эфира глава Белгородской области зачитал обращение жительницы Белгорода Ларисы, которая увидела утром двух молодых мужчин, выходящих из подвала её многоквартирного дома.
Я поинтересовалась, что они там делали и где ключи от подвала взяли, на что получила ответ: «Подвал не закрыт, туда может зайти кто угодно». У нас большой дом с одним подъездом, мне очень страшно. Пожалуйста, замкните подвал.
Лариса, Белгородка
Вячеслав Гладков похвалил женщину за её письмо. Он отметил, что наше главное оружие в сложившейся обстановке — это бдительность. Тем не менее, мужчины утром Ларсу обманули. А точнее, неудачно пошутили.
Это слесари, которые занимались опрессовкой системы отопления в летний период и так, извините, глупо пошутили. Проведём ещё раз работу с управляющей компанией, потому что, с одной стороны, нужно проявлять бдительность, с другой — уважение ко всем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области