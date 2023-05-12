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Находки военных лет из Белгородской области выставили в Музее Победы в Москве

12 мая 2023, 13:16
Фото: 1MI
В День Победы в музее представили свыше 300 подлинных экспонатов времён Великой Отечественной войны из разных регионов России, сообщает «Орелtimes».

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» 9 мая работала выставка, где представили подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны. Среди 300 реликвий были привезённые из Белгородской области.

На выставке представили вещи того периода из разных регионов страны. В частности, из Орловской, Смоленской, Тверской, Московской и ряда других областей, пишет издание.

Гостям показали находки с мест ожесточённых боёв. В их числе личные вещи красноармейцев, оружие и солдатские медальоны. Организаторы также рассказали о работе по установлению личности погибших солдат.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Орловская область#День Победы#Великая Отечественная война#Музей#Выставка#Культура
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