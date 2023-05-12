Находки военных лет из Белгородской области выставили в Музее Победы в Москве

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» 9 мая работала выставка, где представили подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны. Среди 300 реликвий были привезённые из Белгородской области.
На выставке представили вещи того периода из разных регионов страны. В частности, из Орловской, Смоленской, Тверской, Московской и ряда других областей, пишет издание.
Гостям показали находки с мест ожесточённых боёв. В их числе личные вещи красноармейцев, оружие и солдатские медальоны. Организаторы также рассказали о работе по установлению личности погибших солдат.