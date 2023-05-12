На полигоне под Старым Осколом взорвут боеприпасы военных лет

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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В старооскольском селе Лапыгино на полигоне взорвут снаряды времён Великой Отечественной войны. Взрывные работы пройдут сегодня, 12 мая, в период с 11:00 до 15:00.
Работа проводится для предупреждения и ликвидации угрозы несанкционированных взрывов на территории Старооскольского горокруга. Обезвреживание снарядов проведут согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению взрывоопасных предметов.
Напомним, в начале мая жителей Северного предупредили о плановом уничтожении боеприпасов. Людей попросили сохранять спокойствие. Белгородцам в тот момент пришла соответствующая рассылка от РСЧС.