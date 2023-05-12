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На полигоне под Старым Осколом взорвут боеприпасы военных лет

12 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI
В Старооскольском горокруге 12 мая запланированы взрывные работы, сообщили в администрации муниципалитета.

В старооскольском селе Лапыгино на полигоне взорвут снаряды времён Великой Отечественной войны. Взрывные работы пройдут сегодня, 12 мая, в период с 11:00 до 15:00.

Работа проводится для предупреждения и ликвидации угрозы несанкционированных взрывов на территории Старооскольского горокруга. Обезвреживание снарядов проведут согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению взрывоопасных предметов.

Напомним, в начале мая жителей Северного предупредили о плановом уничтожении боеприпасов. Людей попросили сохранять спокойствие. Белгородцам в тот момент пришла соответствующая рассылка от РСЧС.

МЧС предупредило жителей Северного в Белгородском районе
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Взрывные работы#Предупреждение#Общество#Новости Старого Оскола
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