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На малой Богданке в Белгороде проверят исправность всех ливнёвок

12 мая 2023, 17:52
Фото: 1MI
12 мая в ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о работе, которая проводится с ливнёвой канализацией на малой Богданке, где ранее во время дождя текла настоящая река.

Местный житель по имени Александр поинтересовался у градоначальника, планируют ли власти исправлять ситуацию с неработающими ливнёвками на малой Богданке на участке от улицы Парковой до Белгородского проспекта.

«После дождя там текла река, люди не могли перейти дорогу. Будет ли как-то решаться этот вопрос? Пешеходный поток на этих участках высокий, но ливнёвок там не видно, а уже укладывается финишный слой асфальта», — написал мужчина.

Валентин Демидов ответил, что река на малой Богданке объяснялась аномальным количеством осадков, которое выпало в Белгороде 5 мая. Также ситуацию усугубили ремонтные работы, которые сейчас проводятся на этой дороге. Но ливнеприёмные лотки дорожники уже заменили.

После окончания ремонта малого проезда специалисты обязательно проведут ревизию всей существующей ливнёвой канализации.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, 5 мая Белгород накрыл очень сильный ливень, который привёл к настоящему потопу на нескольких участках дорог и во дворах. Особенно досталось Харьковской горе: в воде тонули машины, люди, осадки заливали жилые дома и крытый рынок.

В Белгороде после сильного ливня образовался потоп
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Валентин Демидов#Белгород#Город#Ливнёвка#Ливневая канализация#Сильный дождь
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