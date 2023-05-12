На малой Богданке в Белгороде проверят исправность всех ливнёвок

Валентин Демидов ответил, что река на малой Богданке объяснялась аномальным количеством осадков, которое выпало в Белгороде 5 мая. Также ситуацию усугубили ремонтные работы, которые сейчас проводятся на этой дороге. Но ливнеприёмные лотки дорожники уже заменили.