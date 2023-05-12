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Мобилизованных студентов-заочников не отчислят из вуза при окончании академотпуска

12 мая 2023, 13:53
Фото: 1MI
Об этом сообщил первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов. Однако он посоветовал обратиться в вуз и при необходимости продлить академический отпуск.
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СВО

В ходе прямой линии с вопросом к чиновнику обратилась белгородка Анна. Она рассказала, что её брат — мобилизованный участник СВО.

Если у него заканчивается академический отпуск, заочная форма обучения, первое высшее образование, последний курс, могут ли его отчислить? Ему осталось сдать экзамены и защитить диплом.
Анна

Мухартов отметил, что необходимо обратиться в образовательную организацию, где он учится, и продлить академический отпуск на любой срок.

После этого по возращению можно обратиться в образовательную организацию, сдать все экзамены и завершить обучение. Оснований для его отчисления на сегодняшний день нет.
Андрей Мухартов

 

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#Кристина Семенчук#Мобилизованный#Вуз#Академотпуск#Экзамены#Общество#СВО#Белгородская область#Андрей Мухартов
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