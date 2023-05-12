Мобилизованных студентов-заочников не отчислят из вуза при окончании академотпуска

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В ходе прямой линии с вопросом к чиновнику обратилась белгородка Анна. Она рассказала, что её брат — мобилизованный участник СВО.
Если у него заканчивается академический отпуск, заочная форма обучения, первое высшее образование, последний курс, могут ли его отчислить? Ему осталось сдать экзамены и защитить диплом.
Анна
Мухартов отметил, что необходимо обратиться в образовательную организацию, где он учится, и продлить академический отпуск на любой срок.
После этого по возращению можно обратиться в образовательную организацию, сдать все экзамены и завершить обучение. Оснований для его отчисления на сегодняшний день нет.
Андрей Мухартов