Медик попался на крупной взятке в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
По версии следствия, мужчина работал заместителем главного врача с сентября 2021 по февраль 2023 года. В это время он оказывал покровительство и содействие коммерческой организации, что давало ей преимущество при заключении госконтрактов и участии в закупках. За это от гендиректора компании медик получил взятку в размере более 3 млн рублей.
В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». На гендиректора, который передавал ему деньги, тоже завели дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».
Преступление раскрыли сотрудники УФСБ, УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование уголовных дел продолжается.
Напомним, помимо заместителя главного врача Старооскольской окружной больницы, за мошенничество и взяткив Белгородской области будут также судить 41-летнего экс-инспектора ФСИН. Расследование в отношении женщины уже завершено.