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Медик попался на крупной взятке в Белгородской области

12 мая 2023, 16:33
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя главврача Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского, он подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщает СУ СКР по Белгородской области.

По версии следствия, мужчина работал заместителем главного врача с сентября 2021 по февраль 2023 года. В это время он оказывал покровительство и содействие коммерческой организации, что давало ей преимущество при заключении госконтрактов и участии в закупках. За это от гендиректора компании медик получил взятку в размере более 3 млн рублей.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». На гендиректора, который передавал ему деньги, тоже завели дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ, УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, помимо заместителя главного врача Старооскольской окружной больницы, за мошенничество и взяткив Белгородской области будут также судить 41-летнего экс-инспектора ФСИН. Расследование в отношении женщины уже завершено.

В Белгородской области за мошенничество и взятки буду судить экс-инспектора ФСИН
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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Медицина#Взяточничество#Уголовное#Коррупция
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