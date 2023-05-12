Медик попался на крупной взятке в Белгородской области

По версии следствия, мужчина работал заместителем главного врача с сентября 2021 по февраль 2023 года. В это время он оказывал покровительство и содействие коммерческой организации, что давало ей преимущество при заключении госконтрактов и участии в закупках. За это от гендиректора компании медик получил взятку в размере более 3 млн рублей.