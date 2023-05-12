МЧС предупреждает об обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Под обстрел утром 12 мая попала Цаповка в Борисовском районе. Об этом стало известно около 11:00. Официальной информации о последствиях происшествия пока нет.
Накануне под огнём были Архангельское и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге, Черемошное в Белгородском районе. В результате обстрела последнего семь сёл на время остались без света.
Вечером 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.