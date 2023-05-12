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МЧС предупреждает об обстреле в Белгородской области

12 мая 2023, 07:59
Фото: Bel.ru

Цаповка в Белгородской области попала под обстрел

Под огнём оказалось село в Борисовском районе. Информации о последствиях пока нет.
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Обстрел

Под обстрел утром 12 мая попала Цаповка в Борисовском районе. Об этом стало известно около 11:00. Официальной информации о последствиях происшествия пока нет.

Накануне под огнём были Архангельское и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге, Черемошное в Белгородском районе. В результате обстрела последнего семь сёл на время остались без света.

Вечером 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.

Над Белгородской областью сработала система ПВО
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Цаповка
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