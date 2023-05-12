Лже-врачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Иконников в своём Telegram-канале рассказал, что пока он был на выезде в Яковлевской ЦРБ, ему позвонили якобы из «минздрава» и попросили сдать кровь. Вкратце, аргументы лже-врачей были следующими:
Сейчас в области формируется стратегический запас донорской крови на случай прорыва границы украинскими вооружёнными силами, чтобы оказывать помощь раненым. Кровь может сдать каждый совершеннолетний житель.
лже-врачи
Затем министра белгородского здравоохранения пригласили в больницу и призвали «не быть равнодушным к чужим жизням».
Вот так, уважаемые друзья. Министру здравоохранения звонят и предлагают сдать кровь. Хочу сказать, что это всё фейк — никому не верьте!
Андрей Иконников
Министр также добавил, что запаса крови в Белгородской области хватает и переживать ни о чём не стоит.
Вчера Иконников уже опроверг информацию о сдаче крови на случай прорыва ВСУ. Чиновник сообщил, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.