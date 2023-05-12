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Лже-врачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»

12 мая 2023, 14:00
Фото: Андрей Иконников в Telegram

Лже-врачи по телефону попросили белгородского министра здравоохранения сдать кровь

Белгородский министр здравоохранения Андрей Иконников поделился забавной историей: чиновнику позвонили якобы сотрудники его же ведомства и попросили сдать кровь для «стратегического запаса» перед наступлением ВСУ.

Иконников в своём Telegram-канале рассказал, что пока он был на выезде в Яковлевской ЦРБ, ему позвонили якобы из «минздрава» и попросили сдать кровь. Вкратце, аргументы лже-врачей были следующими:

Сейчас в области формируется стратегический запас донорской крови на случай прорыва границы украинскими вооружёнными силами, чтобы оказывать помощь раненым. Кровь может сдать каждый совершеннолетний житель.
лже-врачи

Затем министра белгородского здравоохранения пригласили в больницу и призвали «не быть равнодушным к чужим жизням».

Вот так, уважаемые друзья. Министру здравоохранения звонят и предлагают сдать кровь. Хочу сказать, что это всё фейк — никому не верьте!
Андрей Иконников

Министр также добавил, что запаса крови в Белгородской области хватает и переживать ни о чём не стоит.

Вчера Иконников уже опроверг информацию о сдаче крови на случай прорыва ВСУ. Чиновник сообщил, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.

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