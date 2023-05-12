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Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области

12 мая 2023, 06:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Слухи быстро распространились в соцсетях накануне вечером. Губернатор отметил, что так противник хочет навести панику среди белгородцев. Глава региона поблагодарил Минобороны и военкора Поддубного за оперативные комментарии.
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СВО

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о перемещениях украинских войск у границ с Белгородской областью. Информация стала быстро распространяться в соцсетях вечером 11 мая.

Противник, конечно, очень хочет нас испугать, навести панику. Не удастся. Мы на месте. Ситуация сложная, но все находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны. В первую очередь — обеспечением безопасности жителей нашей Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Глава региона поблагодарил Минобороны РФ и военного корреспондента — уроженца Белгородской области Евгения Поддубного за то, что они «быстро предоставили правдивую информацию».

Накануне вечером сразу несколько военкоров, в том числе Поддубный, заявили о том, что военная техника ВСУ якобы двигалась у границы с Белгородской областью. Некоторые источники пришли к выводу, что началось контрнаступление.

Спустя время военкор Поддубный уточнил, что не имел в виду наступление на Белгород. По его словам, активное перемещение вооружения и военной техники было в районе Харькова.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения ряда источников о «прорыве обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.

На фоне тревожных слухов о наступлении ранее появился ещё один — о сдаче крови «на тот случай, если ВСУ прорвут границу». С такими звонками к белгородцам якобы обращались из минздрава. Глава ведомства Андрей Иконников эту информацию опроверг.

Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область
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