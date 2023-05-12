Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области

На фоне тревожных слухов о наступлении ранее появился ещё один — о сдаче крови «на тот случай, если ВСУ прорвут границу». С такими звонками к белгородцам якобы обращались из минздрава. Глава ведомства Андрей Иконников эту информацию опроверг.