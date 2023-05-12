Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В пятницу, 12 мая, под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском горокруге. Повреждения зафиксировали в двух частных домах: посекло фасады и крыши, выбило окна.
Помимо этого, осколками задело крышу хозпостройки. Пострадал и один автомобиль — выбито стекло.
Раненых среди мирных жителей нет.
Добавим, что Пороз был под обстрелом и 11 мая. Официальных комментариев о последствиях происшествия тогда не поступало.