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Published Сегодня, 12:08

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Два дома и машина пострадали из-за обстрела села в Белгородской области

12 мая 2023, 12:08
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
12 мая под обстрел попало село Пороз в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть повреждения имущества, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В пятницу, 12 мая, под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском горокруге. Повреждения зафиксировали в двух частных домах: посекло фасады и крыши, выбило окна.

Помимо этого, осколками задело крышу хозпостройки. Пострадал и один автомобиль — выбито стекло.

Раненых среди мирных жителей нет.

Добавим, что Пороз был под обстрелом и 11 мая. Официальных комментариев о последствиях происшествия тогда не поступало.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дома#Хозпостройка#Автомобиль#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Пороз#Инна Рогова
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