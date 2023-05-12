Девятилетняя девочка и женщина погибли в ДТП в Шебекинском округе

Posted Вчера, 22:11
Published Вчера, 22:11
Modified Вчера, 22:13
Updated Вчера, 22:13
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, авария случилась 11 мая в 18:25 в районе поворота на село Графовка Шебекинского городского округа. На регулируемом перекрёстке 56-летний водитель большегрузного автомобиля «Фрейтлайнер» с прицепом столкнулся с 50-летним водителем машины «Лада Ларгус».
В пресс-службе отметили, что водитель фуры является жителем Воронежской области, а водитель легковушки — жителем Белгородской области.
В результате аварии больше всего пострадал легковой автомобиль. Его водитель получил телесные повреждения, а его две пассажирки — женщина и 9-летняя девочка — скончались на месте происшествия.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.