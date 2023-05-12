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Девятилетняя девочка и женщина погибли в ДТП в Шебекинском округе

11 мая 2023, 22:11
Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Водители двух автомобилей остались живы, сообщили в региональном УМВД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, авария случилась 11 мая в 18:25 в районе поворота на село Графовка Шебекинского городского округа. На регулируемом перекрёстке 56-летний водитель большегрузного автомобиля «Фрейтлайнер» с прицепом столкнулся с 50-летним водителем машины «Лада Ларгус».

В пресс-службе отметили, что водитель фуры является жителем Воронежской области, а водитель легковушки — жителем Белгородской области.

В результате аварии больше всего пострадал легковой автомобиль. Его водитель получил телесные повреждения, а его две пассажирки — женщина и 9-летняя девочка — скончались на месте происшествия.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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#Александра Склярова#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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