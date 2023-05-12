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День Победы под Белгородом отметили стрельбой в бане

12 мая 2023, 14:19
Фото: 1MI
Происшествие случилось в банном комплексе в Дубовом. Как рассказала свидетельница Telegram-каналу «Белгород № 1», она видела, как из бани выходили люди в крови. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

В банном комплексе в Дубовом в День Победы произошла стрельба. О происшествии рассказала свидетельница, заявившая, что видела людей в крови.

В полиции заявили, что проводят проверку. По информации ведомства, из медучреждения на днях им поступила информация о двух пациентах с различными травмами. Причём одного молодого человека ранили из травматического оружия.

Место происшествия уже проверили. Установлены все участники конфликта, в том числе ещё два человека. Остальных подробностей нет.

Ранее в Валуйском горокруге мужчина устроил стрельбу — якобы в честь 8 Марта. Полиция проводила проверку.

Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области
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#Стрельба#Баня#Происшествия#Проверка#День Победы#Белгородская область#Белгородский район#Дубовое#Инна Рогова
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