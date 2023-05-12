День Победы под Белгородом отметили стрельбой в бане

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В банном комплексе в Дубовом в День Победы произошла стрельба. О происшествии рассказала свидетельница, заявившая, что видела людей в крови.
В полиции заявили, что проводят проверку. По информации ведомства, из медучреждения на днях им поступила информация о двух пациентах с различными травмами. Причём одного молодого человека ранили из травматического оружия.
Место происшествия уже проверили. Установлены все участники конфликта, в том числе ещё два человека. Остальных подробностей нет.
Ранее в Валуйском горокруге мужчина устроил стрельбу — якобы в честь 8 Марта. Полиция проводила проверку.