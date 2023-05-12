Что успеют открыть к 5 августа в новом парке аттракционов в Белгороде

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Белгородцам рассказали о ходе работ в строящемся парке аттракционов «Калейдоскоп». Пока имеются вопросы по нескольким направлениям, в частности, к обеспечению объекта коммуникациями.
Представители власти и инвестор проекта провели выездное совещание. К открытию первой очереди возводят 12 аттракционов для различных возрастных групп. Оборудование уже установили и смонтировали.
К середине июня завершат пусконаладочные работы. Специалисты разработали проект озеленения прилегающей к парку территории. На текущий момент монтируются внутриплощадочные сети. Также возводятся административный блок и входная группа, строители собирают пирс на искусственном озере.
Открытие «Калейдоскопа» запланировано на 5 августа 2023 года. К тому моменту заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, зона для пеших прогулок «Сказочный лес».
Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ходе работ по реконструкции пляжа и набережной. Определились с направлением выбора плитки. Ранее губернатор её не оценил.