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Что успеют открыть к 5 августа в новом парке аттракционов в Белгороде

12 мая 2023, 12:00
Фото: правительство Белгородской области

Гладков проверил стройплощадку парка аттракционов в Белгороде

Все аттракционы первой очереди уже смонтировали. Вопросы имеются к обеспечению объекта коммуникациями, сообщили в региональном правительстве.

Белгородцам рассказали о ходе работ в строящемся парке аттракционов «Калейдоскоп». Пока имеются вопросы по нескольким направлениям, в частности, к обеспечению объекта коммуникациями.

Представители власти и инвестор проекта провели выездное совещание. К открытию первой очереди возводят 12 аттракционов для различных возрастных групп. Оборудование уже установили и смонтировали.

К середине июня завершат пусконаладочные работы. Специалисты разработали проект озеленения прилегающей к парку территории. На текущий момент монтируются внутриплощадочные сети. Также возводятся административный блок и входная группа, строители собирают пирс на искусственном озере.

Открытие «Калейдоскопа» запланировано на 5 августа 2023 года. К тому моменту заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, зона для пеших прогулок «Сказочный лес».

Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ходе работ по реконструкции пляжа и набережной. Определились с направлением выбора плитки. Ранее губернатор её не оценил.

Фото: правительство Белгородской области
Гладкову не понравилась тротуарная плитка для городского пляжа в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город#Парк аттракционов#Стройка
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