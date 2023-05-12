Четвёртый обстрел за день: Новая Таволжанка находится под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Новая Таволжанка стала четвёртым населённым пунктом, который попал под обстрел ВСУ с утра 12 мая. О последствиях пока точно ничего не известно.
Помимо села в Шебекинском горокруге, в пятницу обстреляли Цаповку в Борисовском районе, Старый Хутор в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге. Пороз, как и Новая Таволжанка, был под огнём и накануне.
Накануне ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Сообщалось, что сбили крупный неопознанный объект. Этот момент попал на видео.