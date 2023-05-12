Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Изображение материала

Четвёртый обстрел за день: Новая Таволжанка находится под огнём ВСУ

12 мая 2023, 10:07
Фото: Bel.ru

Новую Таволжанку в Белгородской области вновь обстреляли

Село в Шебекинском горокруге было под обстрелом и накануне. Это уже четвёртый населённый пункт, который обстреляли ВСУ с утра пятницы.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка стала четвёртым населённым пунктом, который попал под обстрел ВСУ с утра 12 мая. О последствиях пока точно ничего не известно.

Помимо села в Шебекинском горокруге, в пятницу обстреляли Цаповку в Борисовском районе, Старый Хутор в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге. Пороз, как и Новая Таволжанка, был под огнём и накануне.

Накануне ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Сообщалось, что сбили крупный неопознанный объект. Этот момент попал на видео.

ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пунктМЧС предупреждает об обстреле в Белгородской областиПострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Сегодня, 09:57
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Сегодня, 09:18
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта
Сегодня, 07:07