Четвёртый обстрел за день: Новая Таволжанка находится под огнём ВСУ

Помимо села в Шебекинском горокруге, в пятницу обстреляли Цаповку в Борисовском районе, Старый Хутор в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге. Пороз, как и Новая Таволжанка, был под огнём и накануне.