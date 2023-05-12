Буцаев: Постановление о технологическом суверенитете поможет производителям

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что в 2022 году импортозамещение оборудования в отрасли обращения с ТКО достигло 70%. По его словам, компания вплотную работает над созданием и поддержкой российских разработок, и включение новых проектов стало еще одним шагом в сторону импортозамещения.