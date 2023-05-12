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Буцаев: Постановление о технологическом суверенитете поможет производителям

12 мая 2023, 12:05
Фото: 1MI
По предложению Российского экологического оператора (РЭО) в постановление Правительства РФ, устанавливающее важнейшие направления в обеспечении технологического суверенитета страны, включены проекты по производству сепараторов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что в 2022 году импортозамещение оборудования в отрасли обращения с ТКО достигло 70%. По его словам, компания вплотную работает над созданием и поддержкой российских разработок, и включение новых проектов стало еще одним шагом в сторону импортозамещения.

Постановление Правительства устанавливает приоритетные направления государственной политики по развитию инвестиционной работы в стране и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики РФ.

Отмечается, что проекты по оборудованию для отрасли ТКО внесены в раздел «Специализированное машиностроение».

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что к ним относится производство роботов для сортировки ТКО с возможностью распознавания видов материала при помощи искусственного интеллекта, производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования.

Также в этот перечень вошло оборудование для линий утилизации полимерных отходов, макулатуры, отходов из стекла, использованных покрышек и отходов резины.

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