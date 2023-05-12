Более 700 белгородцев открыли бизнес с помощью соцконтрактов

В частности, семья с двумя детьми из Валуек в 2021 году открыла пиццерию. В этом году они решили диверсифицировать бизнес и открыть VR-площадку для развлечения горожан. Семья повторно обратилась за социальным контрактом и приобрела два комплекта необходимого оборудования.