Более 700 белгородцев открыли бизнес с помощью соцконтрактов

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
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Updated Сегодня, 10:29
Более 1,4 тыс. белгородцев за пять месяцев заключили социальные контракты. Половина из них смогли открыть собственный бизнес. 273 жителя региона направили полученные средства на развитие личного подсобного хозяйства.
По данным министерства социальной защиты населения и труда региона, большая часть соцконтрактов заключается белгородцами для запуска своего бизнеса, причём небольшого. Также соцконтракты помогают белгородцам справиться с временными трудностями и найти работу по программе «Содействие».
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, 50 белгородцев в 2023 году обратились за поддержкой повторно. По словам главы региона, это значит, что они успешно реализовали первый проект, показали результативность, доказав необходимость и возможность получения второго гранта.
В частности, семья с двумя детьми из Валуек в 2021 году открыла пиццерию. В этом году они решили диверсифицировать бизнес и открыть VR-площадку для развлечения горожан. Семья повторно обратилась за социальным контрактом и приобрела два комплекта необходимого оборудования.
Глава семьи поделился, что давно думал о расширении предпринимательской деятельности. По словам мужчины, в Валуйках мало мест, куда дети и взрослые могут сходить отдохнуть. Погружение же в игровой мир всегда привлекало все возрастные категории, считает белгородец. Многие горожане уже успели посетить развлекательный центр.
Также уточняется, что из 50 обратившихся за соцконтрактом повторно 19 человек заключили их на осуществление предпринимательской деятельности, а 29 белгородцев направили средства на развитие личного подсобного хозяйства.