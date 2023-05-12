Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Изображение материала

Более 700 белгородцев открыли бизнес с помощью соцконтрактов

12 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI

Свыше 1,4 тыс. белгородцев воспользовались социальными контрактами в 2023 году

Половина соцконтрактов направлены на открытие ИП, сообщили в областном правительстве со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Бизнес

Более 1,4 тыс. белгородцев за пять месяцев заключили социальные контракты. Половина из них смогли открыть собственный бизнес. 273 жителя региона направили полученные средства на развитие личного подсобного хозяйства.

По данным министерства социальной защиты населения и труда региона, большая часть соцконтрактов заключается белгородцами для запуска своего бизнеса, причём небольшого. Также соцконтракты помогают белгородцам справиться с временными трудностями и найти работу по программе «Содействие».

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, 50 белгородцев в 2023 году обратились за поддержкой повторно. По словам главы региона, это значит, что они успешно реализовали первый проект, показали результативность, доказав необходимость и возможность получения второго гранта.

В частности, семья с двумя детьми из Валуек в 2021 году открыла пиццерию. В этом году они решили диверсифицировать бизнес и открыть VR-площадку для развлечения горожан. Семья повторно обратилась за социальным контрактом и приобрела два комплекта необходимого оборудования.

Глава семьи поделился, что давно думал о расширении предпринимательской деятельности. По словам мужчины, в Валуйках мало мест, куда дети и взрослые могут сходить отдохнуть. Погружение же в игровой мир всегда привлекало все возрастные категории, считает белгородец. Многие горожане уже успели посетить развлекательный центр.

Также уточняется, что из 50 обратившихся за соцконтрактом повторно 19 человек заключили их на осуществление предпринимательской деятельности, а 29 белгородцев направили средства на развитие личного подсобного хозяйства.

На социальные контракты в Белгородской области в 2023 году выделили 770 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Минтруд РФ направит Белгородской области ещё 180 млн рублей на «Социальный контракт»Правительство увеличило размер выплат по социальному контрактуЗа два месяца белгородцы заключили 717 социальных контрактов
#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Социальный контракт#Бизнес#Предприниматель#Наталья Корявых#Экономика
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Сегодня, 09:57
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Сегодня, 09:18
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта
Сегодня, 07:07