«Бизнесцентр» Савченко и Бузиашвили отчитался о прибыли в 5 млн рублей

Компания зарегистрирована в Белгороде с 2004 года. Её отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель «Бизнесцентра» — Павел Костюченко. Учредители — Давид Бузиашвили и Вера Савченко. Доля каждого из них в уставном капитале компании — 50%.