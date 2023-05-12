«Бизнесцентр» Савченко и Бузиашвили отчитался о прибыли в 5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
ООО «Бизнесцентр» (прежнее наименование — «Белгородская аптечная сеть») отчиталось о своих денежных потоках за 2022 год. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», чистая прибыль компании составила 5,2 млн рублей — это чуть меньше, чем годом ранее. Выручка от продажи — 26,7 млн рублей.
Компания зарегистрирована в Белгороде с 2004 года. Её отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель «Бизнесцентра» — Павел Костюченко. Учредители — Давид Бузиашвили и Вера Савченко. Доля каждого из них в уставном капитале компании — 50%.
В целом за годы существования в компании «Бизнесцентр» сменились семь владельцев, пока с 2012 до 2021 года организация не перешла фирме «Эс Энд Би Груп».
Напомним, что торговый дом «Хладокомбината» отца Бузиашвили, Геогрия Бузиашвили, отчитался в 2022 году о прибыли в 48,7 млн рублей — почти в три раза больше, чем годом ранее.