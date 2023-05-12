Белый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Градоначальник ответил, что причина подорожания лука — период межсезонья. Цены устанавливают поставщики. Они колеблются от 43 до 89 рублей за килограмм. По его словам, на ярмарках розничная цена лука составляет 50 рублей.
Журналисты Бел.Ру прошлись по торговым сетям и магазинам, чтобы сравнить цены на лук. К примеру, в магазине «Каскад» на Харгоре стоимость килограмма репчатого рука (изготовитель — Россия) составляет 79,90 руб.
В розничном магазине «Дары Белогорья» цена ниже — 75 руб. за килограмм. При этом там же за белый и красный лук просят уже более 100 руб.
В супермаркете «Перекрёсток» килограмм репчатого лука стоит 87,99 руб.
В «Магните» стоимость репчатого лука составляет от 84,99 до 93,99 руб.
А в «Пятёрочке» — 87 руб.
В региональном министерстве сельского хозяйства тоже объяснили рост цен на лук несезоном. Весной заканчиваются запасы прошлогоднего урожая и спрос превышает предложение на рынке. Когда на рынок выходит новый урожай, цены стабилизируются.