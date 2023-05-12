Белый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде

На стоимость лука белгородца жалуются уже не в первый раз. Ранее горожан удивила цена в 100 рублей за килограмм овощной культуры. Во время прямого эфира мэра Валентина Демидова поступила ещё одна жалоба. Белгородка назвала репчатый лук «золотым», отметив, что он стоит как апельсины.