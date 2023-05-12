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Белый и красный дороже репчатого: сколько стоит лук в Белгороде

12 мая 2023, 12:01
Фото: Bel.ru
Горожане пожаловались на стоимость лука в областном центре. Ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Журналисты Бел.Ру сравнили цены на овощную культуру в торговых сетях и магазинах.

На стоимость лука белгородца жалуются уже не в первый раз. Ранее горожан удивила цена в 100 рублей за килограмм овощной культуры. Во время прямого эфира мэра Валентина Демидова поступила ещё одна жалоба. Белгородка назвала репчатый лук «золотым», отметив, что он стоит как апельсины.

Градоначальник ответил, что причина подорожания лука — период межсезонья. Цены устанавливают поставщики. Они колеблются от 43 до 89 рублей за килограмм. По его словам, на ярмарках розничная цена лука составляет 50 рублей.

Журналисты Бел.Ру прошлись по торговым сетям и магазинам, чтобы сравнить цены на лук. К примеру, в магазине «Каскад» на Харгоре стоимость килограмма репчатого рука (изготовитель — Россия) составляет 79,90 руб.

Фото: Bel.ru

В розничном магазине «Дары Белогорья» цена ниже — 75 руб. за килограмм. При этом там же за белый и красный лук просят уже более 100 руб.

Фото: Bel.ru

В супермаркете «Перекрёсток» килограмм репчатого лука стоит 87,99 руб.

Фото: Bel.ru

В «Магните» стоимость репчатого лука составляет от 84,99 до 93,99 руб.

Фото: Bel.ru

А в «Пятёрочке» — 87 руб.

Фото: Bel.ru

В региональном министерстве сельского хозяйства тоже объяснили рост цен на лук несезоном. Весной заканчиваются запасы прошлогоднего урожая и спрос превышает предложение на рынке. Когда на рынок выходит новый урожай, цены стабилизируются.

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