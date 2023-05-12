Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Белгородцы снова жалуются на стоимость лука в городских супермаркетах. В этот раз горожанка обратилась во время прямого эфира к мэру Валентину Демидову.
«Меня интересует, из какой дальней страны завезли в „Пятёрочку“ „золотой“ репчатый лук по цене 87,99 рубля, в от время как апельсины стоят 89,99. Что за беспредел? Захотели сегодня нарисовать такую цену — нарисовали. Что делать нам с такими ценами?» — сетует женщина.
Как ответил Демидов, сославшись на информацию торговых сетей, причина подорожания лука — период межсезонья. Цены устанавливают поставщики. Они колеблются от 43 до 89 рублей за килограмм. Чтобы повлиять как-то на ситуацию, в Белгороде организовывают ярмарки. По словам градоначальника, там розничная цена лука составляет 50 рублей.
Подобные жалобы от горожан поступали и ранее. Люди требовали объяснить, почему так сильно подорожал лук. Цена в 100 рублей их, мягко говоря, удивила.