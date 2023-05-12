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Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах

12 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI

Мэр Демидов прокомментировал жалобы белгородцев на стоимость лука

Белгородцы интересуются у городских властей, почему лук стоит так дорого. Подобные жалобы от горожан поступают не впервые.

Белгородцы снова жалуются на стоимость лука в городских супермаркетах. В этот раз горожанка обратилась во время прямого эфира к мэру Валентину Демидову.

«Меня интересует, из какой дальней страны завезли в „Пятёрочку“ „золотой“ репчатый лук по цене 87,99 рубля, в от время как апельсины стоят 89,99. Что за беспредел? Захотели сегодня нарисовать такую цену — нарисовали. Что делать нам с такими ценами?» — сетует женщина.

Как ответил Демидов, сославшись на информацию торговых сетей, причина подорожания лука — период межсезонья. Цены устанавливают поставщики. Они колеблются от 43 до 89 рублей за килограмм. Чтобы повлиять как-то на ситуацию, в Белгороде организовывают ярмарки. По словам градоначальника, там розничная цена лука составляет 50 рублей.

Подобные жалобы от горожан поступали и ранее. Люди требовали объяснить, почему так сильно подорожал лук. Цена в 100 рублей их, мягко говоря, удивила.

Белгородцы потребовали объяснить, почему так сильно подорожал лук
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