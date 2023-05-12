Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах

«Меня интересует, из какой дальней страны завезли в „Пятёрочку“ „золотой“ репчатый лук по цене 87,99 рубля, в от время как апельсины стоят 89,99. Что за беспредел? Захотели сегодня нарисовать такую цену — нарисовали. Что делать нам с такими ценами?» — сетует женщина.