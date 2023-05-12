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Белгородцам разрешат не поверять просроченные счётчики

12 мая 2023, 18:43
Фото: 1MI
12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл 200-й вечерний прямой эфир, в ходе которого ответил на наболевшие вопросы местных жителей. Первый из них касался поверки просроченных счётчиков.

Местный житель по имени Илья сообщил главе региона, что в октябре ему предстоит поверка счётчиков в Шебекинском округе, и для этого нужно будет везти оригиналы документов о поверке в Шебекино.

«Не очень бы хотелось ехать туда, где регулярно прилетает. Может, это можно сделать как-то удалённо, наладить межведомственное взаимодействие? 21-й век на дворе, у каждого в кармане смартфон, компьютер — в кабинете, но до сих пор бумажки возим», — пожаловался мужчина.

Вячеслав Гладков ответил, что необходимость предоставлять оригиналы документов продиктована требованием федерального законодательства. Но согласился, что в этом случае нужно учитывать вопрос безопасности людей.

Будем выносить рассмотрение вопроса на оперативный штаб и продлевать на год работу счётчиков, чтобы к вам проверяющие инстанции не предъявляли какие-то претензии. Дайте немножко времени: на ближайшем оперативном штабе мы этот вопрос рассмотрим. Надеюсь, что решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Коснётся продление срока службы неповеренных счётчиков только приграничных районов или всех жителей Белгородской области, глава региона не уточнил.

Напомним, в прошлом году мошенники пугали белгородцев большими платежами за коммунальные услуги, если они откажутся от платной поверки счётчиков. Подобные извещения раскидывали по почтовым ящикам в областном центре.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Оплата ЖКХ#Коммуналка#Счётчики
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