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Белгородские учителя могут вести уроки из дома

12 мая 2023, 14:12
Фото: 1MI
Это возможно в том случае, если дети учатся удалённо. Подробнее рассказал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.
Сюжет
Дистант

В ходе прямой линии к чиновнику обратилась белгородка Инга. Она рассказала, что в школе в Шебекино многие учителя работают из образовательной организации.

Не пора бы директору дать указ, чтобы учителя вели уроки из дома до конца учебного года?
Инга

Мухартов отметил, что распоряжение о работе учителей удалённо в школах, где детей перевели на дистант, все муниципалитеты уже получили.

Учитель имеет право работать с детьми дистанционно из дома. Для этого необходимо написать заявление директору. Далее оформляется соответствующий приказ, подписывается договор о том, что учитель переводится на работу в дистанционном формате. Это право предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
Андрей Мухартов
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#Кристина Семенчук#Дистант#Учитель#Уроки#Образование#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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