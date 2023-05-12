Белгородские учителя могут вести уроки из дома

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В ходе прямой линии к чиновнику обратилась белгородка Инга. Она рассказала, что в школе в Шебекино многие учителя работают из образовательной организации.
Не пора бы директору дать указ, чтобы учителя вели уроки из дома до конца учебного года?
Инга
Мухартов отметил, что распоряжение о работе учителей удалённо в школах, где детей перевели на дистант, все муниципалитеты уже получили.
Учитель имеет право работать с детьми дистанционно из дома. Для этого необходимо написать заявление директору. Далее оформляется соответствующий приказ, подписывается договор о том, что учитель переводится на работу в дистанционном формате. Это право предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
Андрей Мухартов