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Белгородские отличники не получат красные дипломы без экзаменов

12 мая 2023, 19:23
Фото: 1MI
Ученикам 9-х классов в приграничных районах Белгородской области в 2023 году решили выдать дипломы без сдачи ОГЭ. Но в таком случае отличникам красный диплом не «светит» — они получат обычную синюю корочку, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В ходе вечернего прямого эфира 12 мая к главе региона обратился родительский актив с требованием разобраться в проблеме невыдачи аттестатов с отличием выпускникам 9-х классов. По словам белгородцев, в соседней Курской области такие аттестаты детям выдают даже без сдачи ОГЭ. На это Вячеслав Гладков ответил, что женщину обманули.

Созвонился с губернатором Курской области: в приграничных школах, где девятиклассники не сдают ОГЭ и у них только пятёрки, они получают синие дипломы в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ. И для Курской, и для Брянской, и для Белгородской области закон един. К сожалению, я этот вопрос не смогу решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, проблема получила широкую огласку 11 мая, когда жалобы стали появляться на страницах главы региона в социальных сетях. Родители возмутились, почему раньше никому не сообщили о такой особенности, чтобы они могли перевести своих детей в школу, где аттестаты с отличием выдают.

Чиновники ответили, что на поступление в колледж цвет аттестат никак не влияет, учитывается лишь средний балл, указанный в документе. Но этот ответ родителей не удовлетворил. Чтобы полностью разобраться в ситуации, все ждут ответа от Минпросвещения.

При этом, что интересно, на 11-е классы подобные ограничения не распространяются.

Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатов
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