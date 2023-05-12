Белгородские отличники не получат красные дипломы без экзаменов

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
В ходе вечернего прямого эфира 12 мая к главе региона обратился родительский актив с требованием разобраться в проблеме невыдачи аттестатов с отличием выпускникам 9-х классов. По словам белгородцев, в соседней Курской области такие аттестаты детям выдают даже без сдачи ОГЭ. На это Вячеслав Гладков ответил, что женщину обманули.
Созвонился с губернатором Курской области: в приграничных школах, где девятиклассники не сдают ОГЭ и у них только пятёрки, они получают синие дипломы в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ. И для Курской, и для Брянской, и для Белгородской области закон един. К сожалению, я этот вопрос не смогу решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, проблема получила широкую огласку 11 мая, когда жалобы стали появляться на страницах главы региона в социальных сетях. Родители возмутились, почему раньше никому не сообщили о такой особенности, чтобы они могли перевести своих детей в школу, где аттестаты с отличием выдают.
Чиновники ответили, что на поступление в колледж цвет аттестат никак не влияет, учитывается лишь средний балл, указанный в документе. Но этот ответ родителей не удовлетворил. Чтобы полностью разобраться в ситуации, все ждут ответа от Минпросвещения.
При этом, что интересно, на 11-е классы подобные ограничения не распространяются.