Белгородские отличники не получат красные дипломы без экзаменов

Напомним, проблема получила широкую огласку 11 мая, когда жалобы стали появляться на страницах главы региона в социальных сетях. Родители возмутились, почему раньше никому не сообщили о такой особенности, чтобы они могли перевести своих детей в школу, где аттестаты с отличием выдают.