Белгородская прокуратура подтвердила нарушение трудовых прав украинских беженцев

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Переехавшие в Белгородскую область граждане Украины ранее жаловались, что местные предприниматели нарушают их трудовые права. Сообщалось о как минимум 30 подобных случаях.
12 человек подали обращения в прокуратуру. По итогам рассмотрения жалоб в надзорном ведомстве подтвердили, что трудовые права людей действительно нарушили. Как выяснилось, некоторым работникам не платили вовремя зарплату. С другими не заключили трудовые договоры.
Представления внесли двум руководителям организаций в Белгороде и Белгородском районе. Помимо этого, заведены административные дела о нарушении трудового законодательства и невыплате или частичной выплате зарплаты (ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ).
В интересах одного из сотрудников прокурор обратился в суд. Он требовал внести в трудовую книжку запись о работе в компании, выплатить ему зарплату и перечислить страховые отчисления во внебюджетные фонды.
В прокуратуре пообещали проконтролировать процесс устранения нарушений.