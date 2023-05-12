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Белгородская прокуратура подтвердила нарушение трудовых прав украинских беженцев

12 мая 2023, 14:49
Фото: 1MI
Надзорное ведомство рассмотрело обращения 12 граждан и выявило нарушения. Некоторым людям не платили зарплату вовремя, с другими не заключили трудовые договоры.
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Беженцы

Переехавшие в Белгородскую область граждане Украины ранее жаловались, что местные предприниматели нарушают их трудовые права. Сообщалось о как минимум 30 подобных случаях.

12 человек подали обращения в прокуратуру. По итогам рассмотрения жалоб в надзорном ведомстве подтвердили, что трудовые права людей действительно нарушили. Как выяснилось, некоторым работникам не платили вовремя зарплату. С другими не заключили трудовые договоры.

Представления внесли двум руководителям организаций в Белгороде и Белгородском районе. Помимо этого, заведены административные дела о нарушении трудового законодательства и невыплате или частичной выплате зарплаты (ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ).

В интересах одного из сотрудников прокурор обратился в суд. Он требовал внести в трудовую книжку запись о работе в компании, выплатить ему зарплату и перечислить страховые отчисления во внебюджетные фонды.

В прокуратуре пообещали проконтролировать процесс устранения нарушений.

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#Нарушение прав#Беженцы#Прокуратура#Проверка#Зарплаты#Трудовой договор#Общество#Белгородская область#Инна Рогова
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